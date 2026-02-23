В преддверии релиза авторы Camelot Unchained показали обновленную графику

Студия Unchained Entertainment, готовящая к выходу онлайн-игру Camelot Unchained, поделилась свежим видеороликом, посвященным масштабному обновлению визуальной составляющей проекта. В ролике команда демонстрирует, как преображаются модели героев, игровые локации и общая стилистика миров.

По словам ведущего художника Эвана Шумахера, многие старые ассеты создавались в тот период, когда движок игры еще только дорабатывался. Сейчас некоторые текстуры и 3D-модели перестали отвечать актуальным техническим требованиям и художественному замыслу. Представленное видео призвано показать, как специалисты адаптируют эти ресурсы под улучшенную систему освещения и обновленный движок, стремясь к единому стилю для всех трех игровых фракций.

Отдельное внимание во втором эпизоде разработчики уделили работе над ландшафтом. Они рассказали о применении инструмента Gaia, который коренным образом изменил подход к построению мира. Технология позволяет генерировать масштабные территории, используя карты высот и симуляцию геологических процессов — эрозии почвы и формирования слоев породы. Благодаря этому дизайнеры могут создавать реалистичные горные хребты, русла рек и другие природные объекты, а также гибко обустраивать на такой местности поселения и поля битв.

Важную роль в ускорении разработки играет процедурная генерация. Как пояснила арт-директор Мишель Дэвис, эта технология позволяет небольшой команде наполнять мир органичными деталями — от распределения растительности до разнообразия окружения, без необходимости расставлять каждый объект вручную. При этом главным вызовом для художников остается сохранение полного контроля над конечным результатом, чтобы мир не выглядел шаблонным.

Разработчики подчеркивают, что визуальный апгрейд затронул все элементы игры. Значительно переработаны дизайн брони, внешность персонажей и используемые материалы. Для разработчиков было важно, чтобы даже в гуще масштабного сражения игроки могли мгновенно отличить воина фракции Артурианцев от викингов, просто взглянув на их силуэты и экипировку.