Candy Crush под давлением: Microsoft заменяет людей ИИ и ломает корпоративную культуру

В последние недели ситуация в King, создателе Candy Crush и подразделении Microsoft после приобретения Activision Blizzard, достигла критической отметки. Новое расследование MobileGamer.biz подробно описывает последствия массовых увольнений, введения обязательного использования искусственного интеллекта и токсичного руководства, которое, по мнению сотрудников, довело рабочую среду до критического состояния.

В прошлом месяце Microsoft сократила более 9000 сотрудников по всему миру, что напрямую повлияло на King: из мобильного подразделения уволили около 200 разработчиков. Особую тревогу вызывает тот факт, что многих из них заменили ИИ-инструментами, которые они сами создавали. Этот шаг, вместо повышения эффективности, вызвал резкое падение морального духа в команде.

«Microsoft и ИИ — лишь часть проблемы», — отметил один из инсайдеров. Главной же причиной токсичной атмосферы он считает некомпетентное руководство King, принимающее решения, непонятные сотрудникам. Много лет проработавшие на компании специалисты не имели значения: заслуги и результаты работы практически не учитывались при увольнениях. Внутри компании существует рубрика для оценки эффективности сотрудников, однако, по словам источника, обычные протоколы и процедуры были полностью проигнорированы.

Обоснование сокращений вызывает вопросы. В качестве причин называли «тяжелый управленческий аппарат» и «неэффективность разработки продуктов», однако реальные увольнения не соответствовали этим аргументам: некоторые уволенные сотрудники вскоре возвращались в компанию. Другие инсайдеры предполагают, что ряд работников был специально повышен до среднего уровня, чтобы затем их сократить, а часть увольнений напоминала сортировку сотрудников по зарплате с последующим увольнением сверху вниз.

Еще один важный фактор — невозможность оставлять анонимные отзывы. По словам источников, любая обратная связь теперь фиксируется с именем сотрудника, что пугает и подавляет инициативу. Отдел кадров, по мнению источников, часто защищает токсичных руководителей, игнорирует жалобы сотрудников и оказывает давление на тех, кто открыто высказывается.

Наконец, Microsoft ввела обязательное ежедневное использование ИИ: по плану прошлого года 70–80 % сотрудников должны были ежедневно применять инструменты искусственного интеллекта в работе, а к этому году цель достигла 100 %. Это касается всех: художников, дизайнеров, разработчиков и менеджеров. Многие сотрудники рассматривают ИИ не как инструмент помощи, а как давление и контроль, особенно на фоне сокращений и нестабильной рабочей среды.

По мнению источников, за недавними увольнениями последуют новые сокращения. Эта ситуация в King отражает более широкую тенденцию в индустрии видеоигр: массовые увольнения и внедрение ИИ создают долгосрочные последствия, влияя на моральный дух, качество работы и стабильность отрасли.

То, что происходит сейчас в King и Microsoft, нельзя назвать просто проблемой бизнеса. Для сотрудников это стало настоящей трагедией, а для индустрии видеоигр — сигналом о том, что баланс между инновациями, эффективностью и человеческим фактором пока не найден.