Генеральный директор Candy Crush поделился внушительной статистикой бесплатной мобильной игры ©

Мобильный рынок на примере условно-бесплатной игры Candy Crush показывает просто невероятные цифры. Как стало известно популярная головоломка от студии King преодолела важную отметку и теперь может похвастаться огромной аудиторией активных пользователей. Генеральный директор Candy Crush Тодд Грин заявил, что количество загрузок игры превысило 3 миллиарда.

Грин поделился внушительной статистикой Candy Crush на фоне предстоящего слияние Activision Blizzard и Microsoft. Разработчики мобильной игры, студия King, принадлежит компании Activision и является одним из самых крупнейших её активов. Согласно последним данным в Candy Crush:

Насчитывается 233 миллиона активных пользователей в месяц.

Общая выручка игры составляет 5,5 млрд долларов США с 2016 по 2022 год.

Генеральный директор Candy Crush также поделился, что очень рад в перспективе стать частью Microsoft. Вся команда разработчиков видит в этом новые возможности для собственных идей, которые могут быть реализованы благодаря новому руководству, считает Грин.