Игрок обвинил Activision Blizzard в мошенничестве из-за турнира в Candy Crush

На King и Activision Blizzard подали в суд из-за турнира в Candy Crush Saga с призовым фондом в 250 000 долларов. Игрок Рубен Валенсуэла утверждает, что компания обманула игроков, заставив их поверить, что у них больше шансов на победу, чем было на самом деле. Это, по его словам, привело к тому, что участники тратили гораздо больше времени и денег.

В жалобе, поданной в суд Лос-Анджелеса, говорится, что King не предоставляла игрокам точную информацию для оценки своих шансов. В частности, скрывалось реальное количество участников на каждом этапе, процветало читерство, а некоторые пользователи получали несправедливые преимущества. Также на таблицы лидеров влияла возможность играть в автономном режиме и скрывать свои очки. По мнению истца и его адвокатов, турнир Candy Crush All Stars 2023 был способом побудить пользователей тратить деньги и тратить их больше.

Валенсуэла, который участвовал в турнире 2023 года, заявляет, что соревнование поглотило его жизнь, поскольку таблицы лидеров создавали впечатление, что он лидирует. Он потратил тысячи долларов на внутриигровые бонусы для набора очков, прежде чем выбыл из турнира.

Адвокаты истца называют мероприятие мошенничеством. Они утверждают, что турнир был несправедливым, поскольку King вводила игроков в заблуждение, разделяя их на небольшие группы. Это создавало иллюзию борьбы с меньшим количеством соперников. Кроме того, в иске упоминаются многочисленные читеры, нераскрытые преимущества для опытных игроков, прошедших более 14 000 уровней, и проблема с офлайн-игроками, чьи результаты появлялись в таблице лидеров с задержкой, что делало ее недостоверной.

Истец добивается, чтобы дело было рассмотрено как коллективный иск, и обвиняет компанию в нарушении Закона Калифорнии о средствах правовой защиты потребителей, а также в мошенничестве и незаконном обогащении.