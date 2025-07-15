Иронично: по сообщениям СМИ, уволенных сотрудников King заменил ИИ, которого они сами создали

Студия King, прославившаяся хитом Candy Crush Saga, оказалась в центре громкого скандала. После новостей об увольнении порядка 200 сотрудников стало известно, что многие из них были фактически заменены на искусственный интеллект, над которым они же и трудились.

Инсайдеры сообщают, что особенно пострадали левел-дизайнеры, UX-специалисты, нарративные дизайнеры и исследователи пользовательского опыта. Под удар попала в том числе лондонская команда, занимавшаяся Farm Heroes Saga, — её сократили почти вдвое.

«Это безумие, — рассказал один из сотрудников. — Люди месяцами создавали инструменты на базе ИИ, чтобы ускорить работу. А теперь эти же инструменты заменяют их самих. То же происходит и с копирайтерами».

Официально руководство объясняет увольнения стремлением сократить «лишние слои» и повысить эффективность. Но сотрудники называют это пощечиной. На внутренних встречах, по их словам, менеджеры читали заготовленные тексты, а моральный дух коллектива «пробил очередное дно».

Ситуация усугубляется тем, что многим сообщили, будто они «в зоне риска», но окончательное решение по новой структуре отложили до сентября. Таким образом, сотни людей оказались в подвешенном состоянии — без работы, но и без ясности.