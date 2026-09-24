Разработчики Candy Crush заключили коллективный трудовой договор с King после объявления угрозы забастовки

Шведские разработчики Candy Crush из компании King, входящей в состав Activision Blizzard, официально заключили коллективный трудовой договор (КТД) с руководством — как раз вовремя, чтобы предотвратить запланированную многопрофсоюзную забастовку против компании.

В сегодняшнем пресс-релизе шведского профсоюза Sveriges Ingenjörer («Инженеры Швеции») сообщается, что профсоюз и организация Unionen подписали КТД после более чем года переговоров с компанией. В результате уведомление о забастовке против King было отозвано.

Согласно пресс-релизу, новый коллективный трудовой договор, среди прочего, означает, что у сотрудников King появятся более широкие возможности влиять на условия своей работы. Они также получат право на организацию и своевременное получение информации об изменениях, влияющих на работу, например в случае реорганизации или изменения условий труда.

Как стало известно Kotaku, сегодня руководство компании King разослало членам профсоюза электронное письмо с объявлением о соглашении, которое вступит в силу 1 апреля 2027 года. В письме руководство заявило, что приняло это решение для снижения неопределенности и что будет работать с профсоюзами в преддверии апреля, чтобы скорректировать соглашение таким образом, чтобы оно было выгодно компании.

В Швеции большинство работников имеют возможность в любое время вступить в профсоюз, представляющий их вид деятельности, и получать от этого определенные льготы. Однако разработчики Candy Crush создали в King так называемый «профсоюзный клуб», чтобы договориться с компанией о более конкретном коллективном договоре, который бы более полно учитывал их потребности.

Еще в августе руководство King объявило работникам, что отказывается подписывать коллективный договор вообще, заявив, что «текущее предложение льгот лучше для наших сотрудников» и что «текущая операционная модель подходит для King, включая наши операции в Швеции, на данный момент».

В ответ профсоюзы Unionen и Sveriges Ingenjörer призвали к забастовке в King, и к ним присоединились ещё три профсоюза: Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna и DIK. Если бы соглашение не было достигнуто, забастовка должна была начаться уже завтра. Для поиска компромисса были привлечены арбитры, и, судя по всему, стороны пришли к соглашению. После заключения коллективного договора забастовка была отменена.

«Это показывает, какой силой обладают сотрудники, когда объединяют усилия ради перемен и улучшений. Без потрясающей вовлеченности наших членов профсоюза King было бы гораздо сложнее достичь этого соглашения», — сказала Камилла Франкелиус, руководитель отдела переговоров профсоюза Sveriges Ingenjörer.