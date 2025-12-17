Состоялся релиз Open Fodder 2.0 - обновленного порта классической стратегии Cannon Fodder

Сообщество энтузиастов представило масштабное обновление для проекта Open Fodder. Это игровой движок с открытым исходным кодом, предназначенный для запуска культовой тактической стратегии Cannon Fodder на современных платформах. Оригинальная игра вышла в 1993 году и завоевала популярность на компьютерах Amiga. Современный порт поддерживает запуск как первой, так и второй части серии, однако для игры пользователям потребуются оригинальные файлы данных, которые можно приобрести в цифровых магазинах, например, в GOG. Помимо совместимости с новым железом, движок включает в себя систему генерации случайных карт.

В версии 2.0.0, релиз которой состоялся 16 декабря, разработчики внесли ряд существенных изменений. В игру были добавлены отсутствовавшие ранее безоружные вертолеты, при этом была устранена ошибка, позволявшая им сбрасывать гранаты. Экран брифинга получил улучшения: текст теперь позиционируется корректно, а анимация движения стала более плавной и масштабируется в соответствии с частотой обновления монитора игрока. Также были исправлены визуальные недочеты во вступительных роликах для DOS-версии и баг, из-за которого текст на экране генерации карт очищался некорректно.

Техническая часть обновления затронула и управление: была устранена проблема с блокировкой мыши при использовании альтернативных режимов. Авторы порта исправили редкие вылеты и графические артефакты со спрайтами солдат, а также ошибки анимации при смене направления движения — эти недочеты тянулись еще из кода оригинального движка. Кроме того, была улучшена поддержка формата Flatpak, что упростит установку и использование игры на системах под управлением Linux.