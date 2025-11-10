Безумие пустыни: в Canyons от авторов Breathedge вас ждут кактусы-убийцы, зомби и двери с ногами

Создатели космической комедии Breathedge из студии RedRuins Software представили первый тизер своего нового проекта — кооперативного экшена Canyons. Ролик мгновенно завоевал внимание игроков своим абсурдным и ярким стилем: по пустыне бродят зомби, на вас нападают кактусы-убийцы, из песка вырываются гигантские руки, а двери отращивают ноги и бегут вас догонять.

В Canyons игроков ждёт совместное PvE-приключение, действие которого происходит в процедурно генерируемом мире, полном сумасшедших существ, фанатиков и прочей пустынной нечисти. Можно играть в одиночку или собрать команду до четырёх человек, чтобы выживать вместе.

Разработчики обещают мрачный юмор, фирменный безумный тон и массу странных механик. Игрокам предстоит заключать Договора Крови с потусторонними силами, искать припасы, использовать священные реликвии и передвигаться по миру на гигантских Краулерах.

Canyons создаётся для ПК и PlayStation 5. Дата выхода пока неизвестна, но уже открыта страница игры в Steam.