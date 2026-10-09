Canyons отправит отряды выживших в процедурный постапокалипсис - кооперативный шутер выйдет в ноябре 2027 года

Издатель HypeTrain Digital и студия RedRuins Software, создавшая Breathedge, объявили, что кооперативный шутер Canyons выйдет в ноябре 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Игру можно будет проходить в одиночку или в команде до четырёх человек. Главной особенностью проекта станут масштабные экспедиции по постоянно меняющемуся постапокалиптическому миру, где выживание зависит не только от оружия, но и от подготовки к путешествиям.

Действие разворачивается в будущем, где обширные водные пространства исчезли сотни лет назад, а люди вынуждены бороться за существование среди суровых каньонов. Для исследования опасных территорий игроки используют огромные машины «Кроулеры» — наследие исчезнувшей цивилизации. Их можно модернизировать, ремонтировать и оснащать новыми модулями, постепенно превращая транспорт в надёжную опору для экспедиций.

За пределами поселений выживших ждут песчаные бури, палящее солнце, агрессивные существа и враждебные группы людей. Процедурная генерация должна обеспечивать разнообразие маршрутов и событий, а игрокам предстоит решать, насколько далеко они готовы зайти ради ценной добычи и когда лучше отступить.

Важную роль сыграет собственная база в пещерах каньона. Здесь можно обустроить мастерские для производства и обслуживания «Кроулеров», оружейные, торговую инфраструктуру и другие необходимые постройки. Развитие поселения поможет привлечь новых жителей и подготовиться к следующим вылазкам, но само убежище тоже придётся защищать от нападений.

Помимо стрельбы и исследования мира, Canyons предложит развитие персонажа через десятки профессий и систему моральных решений. Игроки смогут помогать нуждающимся, грабить встречных выживших или отказывать им в помощи — поступки повлияют на отношение местных группировок. Среди них есть Стражи закона, Мародёры и Культ Дизеля, способные предоставить полезное снаряжение или транспортные улучшения.