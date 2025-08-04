Capcom Fighting Collection 2 получает бесплатное обновление: новые бойцы, режимы и бонусы уже 7 августа

Capcom не сбавляет темпы в поддержке своих классических файтингов. Уже 7 августа выйдет бесплатное обновление для Capcom Fighting Collection 2, которое значительно расширит возможности сборника. В апдейте — новые персонажи, игровые режимы, художественные материалы, ремиксы и другие улучшения, касающиеся восьми игр из коллекции.

Главной изюминкой станут четыре дополнительных бойца для Street Fighter Alpha 3 Upper: Маки, Юн, Игл и Ингрид. Эти персонажи не только разнообразят геймплей, но и возвращают атмосферу культовых боёв времён аркадных автоматов.

Также игроков ждут свежие арты, эксклюзивные музыкальные ремиксы от команды Cap-JAMS и изменения, улучшающие удобство игры (так называемые quality-of-life правки). Это обновление не только оживляет хорошо знакомые тайтлы, но и делает их более комфортными для современных игроков.

Кроме того, Capcom Fighting Collection 2 недавно получила поддержку режима обратной совместимости на Nintendo Switch 2, что делает её ещё доступнее для новой аудитории. Обновления выходят регулярно, и это лишь часть более широкой инициативы Capcom по поддержке классических игр на актуальных платформах.

Напомним, сборник включает в себя такие хиты, как Power Stone, Capcom vs. SNK 2, Project Justice и Plasma Sword, а теперь он станет ещё богаче и ярче.