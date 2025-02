Сборник файтингов Capcom Fighting Collection 2 выйдет 16 мая

Capcom анонсировала дату выхода Capcom Fighting Collection 2, которая состоится 16 мая на PS4, Xbox One, PC и Nintendo Switch. Предзаказы станут доступны в ближайшее время, а новый трейлер уже раскрывает ключевые особенности сборника.

В отличие от Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, в новом наборе представлен более широкий спектр файтингов. В коллекцию вошли Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro, Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 и Capcom Fighting Evolution. Кроме того, поклонники серии Rival Schools смогут сыграть в Project Justice.

Также в сборник добавили аркадные арена-файтинги Power Stone 1 и 2, продолжение Star Gladiator – Plasma Sword: Nightmare of Bilstein и обновленную версию Street Fighter Alpha 3 UPPER.

Как и в предыдущих сборниках Capcom, в игре будет музей с артами, музыкальный плеер и режим упрощенного управления, позволяющий выполнять специальные приемы одной кнопкой.