Не прошло и 20 лет: законченный, но отменённый экшен "Приключения капитана Блада" выйдет на ПК и консолях

Captain Blood переносит игроков в эпоху расцвета пиратства — XVII век, во времена, когда воды Карибского моря бороздили многочисленные корабли флибустьеров. Геймерам предстоит примерить на себя роль отважного морского разбойника, жаждущего наживы и приключений.

Игра представляет собой динамичный экшен, где игрок должен проявить своё мастерство как в морских баталиях, так и в рукопашных схватках. Сражения в игре поставлены с размахом — вам придётся отбиваться от многочисленных врагов, применяя разнообразное оружие и боевые приёмы. Классическая боевая система дополнена возможностью проводить эффектные комбо-атаки и наносить добивающие удары.

Также важную роль в игровом процессе занимают абордажные бои. Когда вражеский корабль идёт на сближение, необходимо быть во всеоружии, чтобы отразить атаку кровожадных соперников. Для успешного отражения абордажа потребуется грамотно использовать все доступные средства — от точных выстрелов из пушек до отчаянной рубки на палубе.

А ещё игроку нужно развивать своего персонажа, улучшая его боевые навыки и приобретая новое снаряжение. Для этих целей необходимо собирать золото, которое можно добыть разными способами — в бою, путём грабежа или выполняя задания. Арсенал главного героя весьма разнообразен и включает сабли, пистолеты, мушкеты, метательные ножи и даже ручные гранаты. Кроме того, опытный пират всегда имеет в запасе пару-тройку хитрых трюков.