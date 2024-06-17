ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Captain Blood Осень 2024
Экшен, Слэшер, От третьего лица
7.3 119 оценок

Не прошло и 20 лет: законченный, но отменённый экшен "Приключения капитана Блада" выйдет на ПК и консолях

butcher69
Новости

Некоторые фанаты видеоигр, наверное, вспомнят амбициозный проект "Приключения капитана Блада" от российской студии 1С: Морской Волк. Эта игра в жанре приключенческого экшена, вдохновленная романами Рафаэля Сабатини, должна была стать настоящим хитом, но, к сожалению, была отменена в 2010 году.

Однако, спустя 12 лет, игра обрела вторую жизнь! В апреле 2021 года в сеть просочилась финальная сборка игры, а в ноябре 2022 года – и исходный код. И вот, наконец, 15 июня 2024 года, издательство SNEG ltd., основанное выходцами из GOG, анонсировало официальный релиз "Приключений капитана Блада" на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch!

Разработчики из студии General Arcade также обещают "ряд усовершенствований":

Мы рады вновь вернуть её к жизни, добавив к великолепному оригиналу ряд усовершенствований, которые придутся по вкусу современным игрокам.
72
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
001fess

Вот это поворот штурвалом!

29
USAROKSTARONE

а это что было https://youtu.be/5mdiMwJFEaI?si=lbJR3Q7Uv4vybpd7

0
Baka Mitai

неплохо неплохо. Надеюсь на адекватный ценник и что игру к релизу чутка подтянут графически

11
vzglydizugla

Надейся. С тебя 30$, за стыренную игру с торрента. Вопрос о лицензии что 14 лет назад похоронил игру так и не выяснен. У кого они права купили то?

2
Baka Mitai vzglydizugla

А кто сказал что на релизе брать буду?)) Узнаем что там с лицензией, дождемся скидки. И тогда можно будет брать

0
besnovaty1986

Даже сейчас играется бодро!

9
HamataYoshi

эмм, а права у кого на эти сорцы? все таки нельзя просто так взять слитые исходники и допилив выпустить игру и продавать ее. По верхам вродь не понятно что за разрабы такие, вроде есть офисы в РФ и в Сингапуре, права что ли выкупили?

4
Skankhunt42

Вот тож интересно, какая-то левая контора берет и продает чужое слитое в сеть. А че так можно было?

1
vzglydizugla Skankhunt42

Срочно продаем слитый билд сталкера 2!

1
nikvik jm

Вот это поворот сюжета!Только стоп,Блада ведь уже можно спокойно скачать-из всех известных сайтов.

2
Rorschach93

починят и на большее количество платформ как бы

1
Artery Kaulitz

Топ самых неожиданных возвращений. Надеюсь, цена будет подходящей под "возраст" игры

2
ViolentAthos

Блин, я прочитал как обконченный

Это легендарное событие. Учитывая что игру сначала прое...потеряли, потом перекупили, потом отменили, потом студия закрылась

2
Punisher1

Он ожил он ожиллллл....

1
РикоЧико

Игра изначально должна была на Xbox 360 выйти))

1
Pravdarub

Надеюсь дурачки не ждут игру уровня корсаров? Там слешерок среднего уровня.

0
Rorschach93

супер же, билд и так проходим, ещё и пофиксят полностью

0
Winter Corsair

Напоминает Корсаров 19 века

0
Shigofumi

Не понял игра по типу gow старого или платформер ?

0
vzglydizugla

На основании чего выпускают? Тупо стырили?

0
Джейкоб Этезов

Может еще через 20 лет и игру по "Горцу" возродят

0
Hugemozg

Классная книга , в детстве с удовольствием прочел.

0
LethalApple

Вау. Капитан Блад. Я мужик средних лет, помнится еще наверное в 80е когда совсем мелким был дед меня сводил в кино на какого-то доисторического Капитана Блада, снятого наверное в 40е. Ну наверное эту игру для моего деда и делали, только его даже в 2010м уже 6 лет как не было.

-1
Андерсен

В каком месте это капитан блад?) Они вообще книгу читали? Капитан Блад в книге был изящный мужчина в камзоле, достаточно ранимый, мастер тактики, а это какой-то демон Кхорна

-1
цацайцуа йайуауйау

Ахаххахха я помню этот кал еще в журналах Игромании был

-3
Brock_Harrison

ждем очередной обосрамс с подливой, смута 2.0 на подходе.

-12
aptem4ka

а что там "ждать обосрамс". Кто хотел - поиграл уже и знает, что это, никакой загадки) Довольно задорный слешерок получился и выйди он в свое время - был бы качественным представителем отечественной индустрии. Не хитом, но на высоком для того времени уровне

11
Rorschach93

что за бред, билд с 21 года можно скачать

1
BDmitriy

Ты бы для начала вопрос бы изучил, чем какахами сразу кидаться

1
Niko71790

это типа попытка сделать смуту не самой плохой игрой на текущий момент? хотя тут сменился разработчик и издатель, наверно это попытка вернуться к классическому "польскому шутеру")

-23
hpi

Так игра не шутер.

3
Василий Донсков

А причём тут смута?

0