Не прошло и 20 лет: законченный, но отменённый экшен "Приключения капитана Блада" выйдет на ПК и консолях

Некоторые фанаты видеоигр, наверное, вспомнят амбициозный проект "Приключения капитана Блада" от российской студии 1С: Морской Волк. Эта игра в жанре приключенческого экшена, вдохновленная романами Рафаэля Сабатини, должна была стать настоящим хитом, но, к сожалению, была отменена в 2010 году.
Однако, спустя 12 лет, игра обрела вторую жизнь! В апреле 2021 года в сеть просочилась финальная сборка игры, а в ноябре 2022 года – и исходный код. И вот, наконец, 15 июня 2024 года, издательство SNEG ltd., основанное выходцами из GOG, анонсировало официальный релиз "Приключений капитана Блада" на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch!
Разработчики из студии General Arcade также обещают "ряд усовершенствований":
Мы рады вновь вернуть её к жизни, добавив к великолепному оригиналу ряд усовершенствований, которые придутся по вкусу современным игрокам.
Вот это поворот штурвалом!
а это что было https://youtu.be/5mdiMwJFEaI?si=lbJR3Q7Uv4vybpd7
неплохо неплохо. Надеюсь на адекватный ценник и что игру к релизу чутка подтянут графически
Надейся. С тебя 30$, за стыренную игру с торрента. Вопрос о лицензии что 14 лет назад похоронил игру так и не выяснен. У кого они права купили то?
А кто сказал что на релизе брать буду?)) Узнаем что там с лицензией, дождемся скидки. И тогда можно будет брать
Даже сейчас играется бодро!
эмм, а права у кого на эти сорцы? все таки нельзя просто так взять слитые исходники и допилив выпустить игру и продавать ее. По верхам вродь не понятно что за разрабы такие, вроде есть офисы в РФ и в Сингапуре, права что ли выкупили?
Вот тож интересно, какая-то левая контора берет и продает чужое слитое в сеть. А че так можно было?
Срочно продаем слитый билд сталкера 2!
Вот это поворот сюжета!Только стоп,Блада ведь уже можно спокойно скачать-из всех известных сайтов.
починят и на большее количество платформ как бы
Топ самых неожиданных возвращений. Надеюсь, цена будет подходящей под "возраст" игры
Блин, я прочитал как обконченный
Это легендарное событие. Учитывая что игру сначала прое...потеряли, потом перекупили, потом отменили, потом студия закрылась
Он ожил он ожиллллл....
Игра изначально должна была на Xbox 360 выйти))
Надеюсь дурачки не ждут игру уровня корсаров? Там слешерок среднего уровня.
супер же, билд и так проходим, ещё и пофиксят полностью
Напоминает Корсаров 19 века
Не понял игра по типу gow старого или платформер ?
На основании чего выпускают? Тупо стырили?
Может еще через 20 лет и игру по "Горцу" возродят
Классная книга , в детстве с удовольствием прочел.
Вау. Капитан Блад. Я мужик средних лет, помнится еще наверное в 80е когда совсем мелким был дед меня сводил в кино на какого-то доисторического Капитана Блада, снятого наверное в 40е. Ну наверное эту игру для моего деда и делали, только его даже в 2010м уже 6 лет как не было.
В каком месте это капитан блад?) Они вообще книгу читали? Капитан Блад в книге был изящный мужчина в камзоле, достаточно ранимый, мастер тактики, а это какой-то демон Кхорна
Ахаххахха я помню этот кал еще в журналах Игромании был
ждем очередной обосрамс с подливой, смута 2.0 на подходе.
а что там "ждать обосрамс". Кто хотел - поиграл уже и знает, что это, никакой загадки) Довольно задорный слешерок получился и выйди он в свое время - был бы качественным представителем отечественной индустрии. Не хитом, но на высоком для того времени уровне
что за бред, билд с 21 года можно скачать
Ты бы для начала вопрос бы изучил, чем какахами сразу кидаться
это типа попытка сделать смуту не самой плохой игрой на текущий момент? хотя тут сменился разработчик и издатель, наверно это попытка вернуться к классическому "польскому шутеру")
Так игра не шутер.
А причём тут смута?