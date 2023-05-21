Captain ToonHead vs The Punks from Outer Space получила обновление режима выживания ©

Колумбийский разработчик Teravison объявил о новом бесплатном расширении для своей игры в жанре Tower Defense от первого лица «Captain Toonhead vs the Punks from Outer Space». Упомянутое расширение представляет собой обновление «Режим выживания» с механикой roguelike и доступно прямо сейчас для гарнитур Steam VR и Oculus Quest.

В этом режиме игроки найдут ежедневно меняющиеся карты, которые генерируются процедурно с уникальными волнами и секторами, которые постоянно предлагают новые и возрастающие испытания, вознаграждая опытных игроков и смелых новичков, с дополнительными вариантами врагов, которых нет в основной кампании.

Captain Toonhead vs Punks from Outer Space — это игра в жанре Tower Defense от первого лица, предназначенная для виртуальной реальности, в которой вам придется быстро перемещаться по карте и сражаться на передовой, бить молотком, чтобы модернизировать свои башни, безрассудно бросать сверхмощные чанкла и стрелять в своих врагов электрическими лучами из вооруженной пиццы.