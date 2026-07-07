Новый трейлер Captain Tsubasa II: World Fighters посвятили игровым режимам

Издатель Bandai Namco и студия Tamsoft представили новый трейлер футбольного экшена Captain Tsubasa II: World Fighters, в котором подробно показали основные игровые режимы.

В ролике разработчики познакомили игроков с одиночным режимом, где можно пройти сюжетные и другие испытания, режимом Versus для матчей друг против друга, а также Practice, предназначенным для отработки приемов и освоения игровых механик.

Кроме того, в игре появится раздел Collection, объединяющий различные материалы для поклонников серии. В него войдут галереи с видеороликами, музыкальными композициями и иллюстрациями персонажей, которые можно будет открывать по мере прохождения.

Captain Tsubasa II: World Fighters выйдет 27 августа в Японии и 28 августа во всем мире. Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC (Steam).