Состоялся релиз футбольной аркады Captain Tsubasa 2: World Fighters

28 августа 2026 года компания Bandai Namco и студия Tamsoft Corporation выпустили аркадный футбольный экшен Captain Tsubasa 2: World Fighters. Проект стал доступен на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Игра выступает прямым продолжением Captain Tsubasa: Rise of New Champions 2020 года и адаптирует сюжетную арку World Youth, за создание которой отвечал автор оригинальной манги Ёити Такахаси.

Разработчики добавили в сиквел 33 команды, включая 22 национальные сборные и 11 клубных составов, более 110 играбельных персонажей и свыше 150 срежиссированных суперприемов. Одиночная кампания позволяет пройти путь от тренировок в Бразилии в рядах клуба Сан-Паулу до выступлений на международном молодежном чемпионате. Саундтрек к проекту вновь написал композитор Тадаёси Макино из студии SpinSolfa, подготовивший свыше 100 музыкальных композиций.

Несмотря на расширение списка команд, проект стартовал в сервисе Steam со смешанными отзывами, набрав лишь 52 процента положительных рецензий при пиковом онлайне около 1500 игроков. Пользователи раскритиковали авторов за масштабное сокращение контента по сравнению с прошлой частью серии. Из игры полностью убрали оффлайн-турниры и возможность создавать собственные кастомные команды. Режим развития собственного персонажа также подвергся сильному упрощению: исчезли развилки с выбором школ, система дружбы и индивидуальная прокачка характеристик, которую заменили на простую смену экипированных навыков.

Геймплейные изменения также вызвали недовольство фанатов. Механику выполнения мощных ударов перевели с индивидуального накопления заряда через дриблинг на общую шкалу энергии, что привело к постоянному спаму способностей на поздних минутах матча. Игроки обратили внимание на неотзывчивые хитбоксы супер-подкатов, проблемы с поведением искусственного интеллекта вратарей, обилие прерывающих темп анимаций и отсутствие возможности проводить замены футболистов прямо во время поединка.

Техническое состояние компьютерной версии сопровождается вылетами при смене сцен, долгими загрузками и отсутствием поддержки ультрашироких экранов. Внедрение античита Easy Anti-Cheat на уровне ядра операционной системы привело к полной неработоспособности игры на портативной консоли Steam Deck даже через инструмент Proton. При этом для плавной работы в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду авторы требуют процессор уровня Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 5600X, 16 гигабайт оперативной памяти и видеокарту уровня NVIDIA GeForce GTX 1650 Super.

Ценовая политика новинки вызвала дополнительную волну критики. За базовое издание игры в Steam разработчики просят 4279 рублей, версия Deluxe Edition с сезонным абонементом на 6 персонажей обойдется в 5719 рублей, а комплект Ultimate Edition стоит 6429 рублей. Кроме того, проект полностью лишен официальной русской локализации, включая перевод интерфейса и субтитры.