Разработчики показали трейлер душевной головоломки Capy Castaway, которая выйдет на ПК и консолях в 2026 году

Студия Kitten Cup и издатель Big Blue Sky Games представили новый трейлер предстоящей уютной повествовательной головоломки Capy Castaway во время мероприятия Women-Led Games 2025 Summer Showcase в рамках Summer Game Fest 2025.

История повествует о Капи, капибаре, которая разлучается со своими родителями после того, как наводнение проносится через зоопарк, где они живут. Когда Капи приходит в себя, их находит маленькая ворона, Корви, и они клянутся помогать друг другу в поисках дома.

Capy Castaway вдохновлен нашим родным городом Торонто и реальной историей Бонни и Клайда — сбежавших из зоопарка Торонто High Park в 2016 году капибар, — заявила в пресс-релизе генеральный директор и креативный директор Kitten Cup Studio Саффрон Болдук-Чонг.

Действие Capy Castaway происходит не только в Торонто, в игре также задействованы некоторые таланты из Торонто, которые еще не входят в команду разработчиков Kitten Cup Studio, а оригинальный саундтрек написан Марком Спарлингом из Торонто, который ранее написал музыку для популярной инди-игры 2019 года A Short Hike.

Игра во многом вдохновлена ​​знакомыми местами и вещами, которые приносят нам радость, и мы хотели уловить своего рода интуитивную игривость. Когда мы играем в игру и думаем: «Эй, разве не было бы весело, если бы мы могли просто носить этот юдзу на голове?», а затем мы пробуем это. Внезапно у вас появляется механика, с помощью которой вы можете сложить 10 юдзу на голове, и мне это нравится. Мы с нетерпением ждем, когда игроки испытают душевную историю Capy Castaway, а также насладятся чудом и очарованием жизни глупого маленького парня.

Президент Big Blue Sky Games Тони Рома добавил:

Мы очень рады помочь воплотить в жизнь видение студии Kitten Cup; Capy Castaway — это вдумчивая, творческая и душевная игра — именно тот опыт, который мы хотим продвигать. История игры о маловероятных связях разворачивается в ярком мире, наполненном мирным игровым процессом, успокаивающей музыкой и очаровательно забавными диалогами — мире, который игроки не захотят покидать.