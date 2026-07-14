Уютное приключение Capy Castaway выйдет 6 августа на PC

Издатель Big Blue Sky Games и студия Kitten Cup Studio объявили, что сюжетное приключение Capy Castaway выйдет 6 августа на PC в Steam.

Разработчики описывают игру как сочетание атмосферы «Унесенных призраками» и озорного геймплея Untitled Goose Game. Игроков ждет история о маленькой капибаре и ее новом друге — любопытном вороне, которым предстоит найти дорогу домой, исследуя загадочный остров.

Сюжет начинается после того, как сильное наводнение разрушает вольер в зоопарке, а маленькую капибару выбрасывает на неизвестный остров. Там она знакомится с находчивым вороненком, и вместе герои начинают расследовать странные события, происходящие вокруг.

Оказывается, паводок принес на остров не только капибару, но и нечто, угрожающее нарушить хрупкое равновесие между миром природы и духов. Чтобы раскрыть тайну и вернуться домой, героям предстоит решать головоломки, помогать местным жителям и исследовать красочный мир, вдохновленный Торонто, но дополненный элементами волшебного фэнтези.

У каждого персонажа будут собственные способности. Капибара умеет рыть землю, толкать предметы и находить скрытые объекты по запаху, а ворон может подбирать удаленные вещи, переносить напарника на небольшие расстояния и выступает голосом молчаливого главного героя.

По словам разработчиков, Capy Castaway сделает ставку на уютную атмосферу, исследование, добрую историю и запоминающихся персонажей.

Релиз Capy Castaway состоится 6 августа на PC в Steam.