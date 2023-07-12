Симулятор Car Detailing Simulator скоро получит консольную версию ©

Польская студия Games Incubator объявила о скором выходе Car Detailing Simulator для консолей, поэтому улучшение и реставрация авто будут доступны для всех. В первую очередь, была названа точная дата релиза версии для Nintendo Switch. Владельцы гибридной приставки смогут насладиться игрой уже завтра, 13 июля. Касаемо PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S, проект выйдет чуть позже, в течении 2023 года.

Car Detailing Simulator позволит вам превратить обычные автомобили в настоящие произведения искусства, а также развить свой бизнес и стать экспертом в области детейлинга и восстановления автомобилей. Авторы заверяют, что проект способен принести море эмоций не только фанатам автомобилей, но и всем любителям интересных симуляторов.

Вместе с объявлением о скором выходе для Nintendo Switch был обнародован и трейлер с игровым процессом. В нем можно взглянуть на то, как именно будет выглядеть Car Detailing Simulator на вышеупомянутой приставке. Купить же симулятор в Nintendo eShop можно за 15.99 долларов.