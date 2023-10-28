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Car Detailing Simulator 13.04.2022
6.3 21 оценка

Симулятор реставрации автомобилей Car Detailing Simulator стал доступен на консолях Xbox

monk70
Новости

Car Detailing Simulator, игра, позволяющая вести бизнес по детализации и реставрации автомобилей, дебютирует на Xbox One и Xbox Series X|S. Разработчики стремились к реалистичности и комплексному подходу к полной реставрации автомобиля. Car Detailing Simulator ранее была выпущена на ПК и Nintendo Switch. Позже в 2023 году игра также выйдет на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Car Detailing Simulator ориентирован на однопользовательский игровой процесс, основанный на выполнении задач, связанных с детализацией, восстановлением и обслуживанием автомобилей. Доступные транспортные средства включают как старинные автомобили, так и потрепанные или просто плохо обслуживаемые автомобили. Игрок также может покупать старые модели автомобилей и возвращать им былую славу или добавлять какие-либо модификации, чтобы впоследствии продать их по более высокой цене.

Важной частью Car Detailing Simulator является разработка гаража, которая включает в себя всевозможные улучшения и расширение вашего набора инструментов. По мере прохождения игры, выполняя различные задания, вы сможете расширять свой бизнес.

Разработчики сделали упор на реализм, который можно увидеть в обширном наборе специальных инструментов и весьма специфических возможностях детализации и реставрации (включая промывку, пенообразование и полировку краски).

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