Новая офисная система в Car For Sale Simulator

Новая офисная система

Мы представляем абсолютно модульную систему строительства офисов. У вас есть полная свобода добавлять несколько этажей и проектировать их по вашему усмотрению. Кроме того, есть настраиваемые лифты, чтобы вы могли удобно перемещаться между этажами. Это позволяет вам быстро и легко получить доступ к разным уровням вашего офиса.



Варианты декорации - еще одна захватывающая особенность игры. Вы можете выбирать из широкого спектра вариантов декорации, чтобы украсить ваши офисы в соответствии со своим стилем. Независимо от того, хотите ли вы создать современный офис или место в винтажном стиле, игра предоставляет вам полный контроль в этом отношении.

Мы решили восстановить некоторые здания в игре. В настоящее время эти обновления еще не появились в этом обновлении. Однако вы увидите эти обновления в будущих обновлениях.

Новое начало: ваш караван!

Теперь у вас будет собственный караван в начале игры. Это будет служить вашим местом пребывания в начале игры и отличной отправной точкой для улучшения вашего автомобиля.

Реставрация бензоколонки:

Перепроектируйте вашу бензоколонку, чтобы обеспечить вашим клиентам более удобное обслуживание. Улучшите станцию, чтобы привлечь больше клиентов и увеличить свой доход.

Реставрация RedBar:

Мы полностью изменили RedBar и сделали его более современным. На верхнем этаже вы можете играть в увлекательный блэкджек. На нижнем этаже вы можете наслаждаться напитками.