Полная переработка карты, добавление мотоциклов в Car For Sale Simulator

Крупное обновление, над которым долго работали для Car For Sale Simulator, уже доступно. В этом обновлении добавили в игру новый контент и внесли несколько улучшений, чтобы сделать игровой процесс более плавным и приятным.
Одним из главных нововведений этого обновления стало появление мотоциклов. Теперь вы сможете покупать и продавать не только автомобили, но и мотоциклы. Кроме того, карта игры была полностью изменена. Она перешла на более большую, более детализированную и более интересную для исследования карту.
Также улучшили разные элементы игры и исправили ряд проблем, чтобы сделать общее впечатление от игры лучше.
Добавлено
- Карта игры была изменена и заменена на новую, более большую и более детализированную карту.
- В игру добавлена механика мотоциклов.
В игру добавлено 15 различных мотоциклов.
Для игрока добавлен фонарик.
Улучшения
- Шанс появления редких автомобилей на аукционах был увеличен.
- Транспорт из хранилища теперь можно быстро забирать, нажимая клавишу взаимодействия.
- В офис добавлено освещение.
- Панель покупки билетов на аукцион была улучшена.
- Система перехода на новую карту была настроена.
- При переходе на новую карту транспорт, находящийся внутри офиса, будет телепортирован в офис на новой карте.
- Транспорт, находящийся вне офиса, будет телепортирован в хранилище транспорта.
Исправления ошибок
- Исправлены проблемы с текстурами у некоторых транспортных средств.