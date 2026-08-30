Полная переработка карты, добавление мотоциклов в Car For Sale Simulator

Крупное обновление, над которым долго работали для Car For Sale Simulator, уже доступно. В этом обновлении добавили в игру новый контент и внесли несколько улучшений, чтобы сделать игровой процесс более плавным и приятным.

Одним из главных нововведений этого обновления стало появление мотоциклов. Теперь вы сможете покупать и продавать не только автомобили, но и мотоциклы. Кроме того, карта игры была полностью изменена. Она перешла на более большую, более детализированную и более интересную для исследования карту.

Также улучшили разные элементы игры и исправили ряд проблем, чтобы сделать общее впечатление от игры лучше.

Добавлено

Карта игры была изменена и заменена на новую, более большую и более детализированную карту.

В игру добавлена механика мотоциклов.

В игру добавлено 15 различных мотоциклов.

Для игрока добавлен фонарик.

Улучшения

Шанс появления редких автомобилей на аукционах был увеличен.

Транспорт из хранилища теперь можно быстро забирать, нажимая клавишу взаимодействия.

В офис добавлено освещение.

Панель покупки билетов на аукцион была улучшена.

Система перехода на новую карту была настроена.

При переходе на новую карту транспорт, находящийся внутри офиса, будет телепортирован в офис на новой карте.

Транспорт, находящийся вне офиса, будет телепортирован в хранилище транспорта.

Исправления ошибок