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Car For Sale Simulator 18.05.2023
Симулятор, Инди, Автомобили, От первого лица
7.8 421 оценка

Полная переработка карты, добавление мотоциклов в Car For Sale Simulator

Alexander126 Alexander126

Крупное обновление, над которым долго работали для Car For Sale Simulator, уже доступно. В этом обновлении добавили в игру новый контент и внесли несколько улучшений, чтобы сделать игровой процесс более плавным и приятным.

Одним из главных нововведений этого обновления стало появление мотоциклов. Теперь вы сможете покупать и продавать не только автомобили, но и мотоциклы. Кроме того, карта игры была полностью изменена. Она перешла на более большую, более детализированную и более интересную для исследования карту.

Также улучшили разные элементы игры и исправили ряд проблем, чтобы сделать общее впечатление от игры лучше.

Добавлено

  • Карта игры была изменена и заменена на новую, более большую и более детализированную карту.
  • В игру добавлена механика мотоциклов.

В игру добавлено 15 различных мотоциклов.

Для игрока добавлен фонарик.

Улучшения

  • Шанс появления редких автомобилей на аукционах был увеличен.
  • Транспорт из хранилища теперь можно быстро забирать, нажимая клавишу взаимодействия.
  • В офис добавлено освещение.
  • Панель покупки билетов на аукцион была улучшена.
  • Система перехода на новую карту была настроена.
  • При переходе на новую карту транспорт, находящийся внутри офиса, будет телепортирован в офис на новой карте.
  • Транспорт, находящийся вне офиса, будет телепортирован в хранилище транспорта.

Исправления ошибок

  • Исправлены проблемы с текстурами у некоторых транспортных средств.
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