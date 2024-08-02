На ПК в раннем доступе вышел Car Manufacture - симулятор управления автомобильным заводом

В раннем доступе на ПК появилась игра Car Manufacture от компании PlayWay S.A., представляющая собой симулятор управления автомобильным производством.

В этой игре нам предлагается создавать автомобили в семи различных городах, оптимизируя производственные процессы, продвигая свою продукцию и устанавливая конкурентоспособные цены. Мы сможем улучшать завод и обучать работников.

В Car Manufacture у нас есть возможность разрабатывать новые модели, исследовать передовые технологии, повышать популярность завода и участвовать в тестировании автомобилей.

Ожидается, что полноценный релиз Car Manufacture состоится в 2025 году. В планах разработчиков — добавление новых заданий и событий, исправление ошибок, балансировка и оптимизация игрового процесса.

С 15 августа игра доступна в Steam по цене 639 рублей с 10% скидкой. Кроме того, каждый может бесплатно скачать пролог, который можно считать демоверсией.