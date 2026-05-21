В Steam стартовала бесплатная раздача Car Mechanic Simulator 2018 - успей забрать чтобы починить свою тачку

В цифровом магазине Steam началась бесплатная раздача Car Mechanic Simulator 2018 — популярного симулятора автомеханика от студии Red Dot Games и издателя PlayWay S.A.
Car Mechanic Simulator 2018 — это детализированный симулятор автосервиса, в котором игроки занимаются ремонтом, диагностикой, тюнингом и восстановлением автомобилей, постепенно развивая собственную мастерскую. Проект предлагает широкий набор инструментов, режимы поиска автомобилей на свалках и в амбарах, а также возможность разбирать двигатели с высокой степенью детализации.
Игра получила статус «очень положительные» пользовательские отзывы, а сообщество отмечает реалистичную симуляцию ремонта и большой объём доступного контента, включая десятки автомобилей и модульные детали.
Отдельно разработчики реализовали систему расширения мастерской, позволяющую открывать новые зоны, включая покрасочную, тестовый трек и аукцион автомобилей. Игра поддерживает как классические контракты на ремонт, так и покупку машин для последующего восстановления и перепродажи.
Раздача стала частью регулярных акций Steam, в рамках которых платформа периодически предлагает пользователям бесплатные игры или временные скидки на крупные проекты. После добавления в библиотеку игра остаётся у пользователя навсегда.
Аттракцион невиданной щедрости продлится до 27 мая — в этот период пользователи могут бесплатно добавить игру в свою библиотеку, после чего предложение будет снято, и проект вернётся к стандартной стоимости в Steam.
Были бы там отечественные автомобили
Блин, купил уже Car Mechanic Simulator 2021. Поторопился. 🤣
Загнал игру в гараж
Кому нужна CMS 2018, если есть более свежая CMS 2021? Кроме того, бесплатно доступна демка CMS 2026
