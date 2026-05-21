В Steam стартовала бесплатная раздача Car Mechanic Simulator 2018 - успей забрать чтобы починить свою тачку

В цифровом магазине Steam началась бесплатная раздача Car Mechanic Simulator 2018 — популярного симулятора автомеханика от студии Red Dot Games и издателя PlayWay S.A.

Car Mechanic Simulator 2018 — это детализированный симулятор автосервиса, в котором игроки занимаются ремонтом, диагностикой, тюнингом и восстановлением автомобилей, постепенно развивая собственную мастерскую. Проект предлагает широкий набор инструментов, режимы поиска автомобилей на свалках и в амбарах, а также возможность разбирать двигатели с высокой степенью детализации.

Игра получила статус «очень положительные» пользовательские отзывы, а сообщество отмечает реалистичную симуляцию ремонта и большой объём доступного контента, включая десятки автомобилей и модульные детали.

Отдельно разработчики реализовали систему расширения мастерской, позволяющую открывать новые зоны, включая покрасочную, тестовый трек и аукцион автомобилей. Игра поддерживает как классические контракты на ремонт, так и покупку машин для последующего восстановления и перепродажи.

Раздача стала частью регулярных акций Steam, в рамках которых платформа периодически предлагает пользователям бесплатные игры или временные скидки на крупные проекты. После добавления в библиотеку игра остаётся у пользователя навсегда.

Аттракцион невиданной щедрости продлится до 27 мая — в этот период пользователи могут бесплатно добавить игру в свою библиотеку, после чего предложение будет снято, и проект вернётся к стандартной стоимости в Steam.