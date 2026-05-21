Car Mechanic Simulator 2018 28.07.2017
Симулятор, Автомобили, От первого лица
8.6 798 оценок

В Steam стартовала бесплатная раздача Car Mechanic Simulator 2018 - успей забрать чтобы починить свою тачку

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

В цифровом магазине Steam началась бесплатная раздача Car Mechanic Simulator 2018 — популярного симулятора автомеханика от студии Red Dot Games и издателя PlayWay S.A.

Car Mechanic Simulator 2018 — это детализированный симулятор автосервиса, в котором игроки занимаются ремонтом, диагностикой, тюнингом и восстановлением автомобилей, постепенно развивая собственную мастерскую. Проект предлагает широкий набор инструментов, режимы поиска автомобилей на свалках и в амбарах, а также возможность разбирать двигатели с высокой степенью детализации.

Игра получила статус «очень положительные» пользовательские отзывы, а сообщество отмечает реалистичную симуляцию ремонта и большой объём доступного контента, включая десятки автомобилей и модульные детали.

Отдельно разработчики реализовали систему расширения мастерской, позволяющую открывать новые зоны, включая покрасочную, тестовый трек и аукцион автомобилей. Игра поддерживает как классические контракты на ремонт, так и покупку машин для последующего восстановления и перепродажи.

Раздача стала частью регулярных акций Steam, в рамках которых платформа периодически предлагает пользователям бесплатные игры или временные скидки на крупные проекты. После добавления в библиотеку игра остаётся у пользователя навсегда.

Аттракцион невиданной щедрости продлится до 27 мая — в этот период пользователи могут бесплатно добавить игру в свою библиотеку, после чего предложение будет снято, и проект вернётся к стандартной стоимости в Steam.

BattleEffect

Были бы там отечественные автомобили

CTPAuDEP

Блин, купил уже Car Mechanic Simulator 2021. Поторопился. 🤣

FairUlu

Загнал игру в гараж

Footmob

Кому нужна CMS 2018, если есть более свежая CMS 2021? Кроме того, бесплатно доступна демка CMS 2026

AudioslaveOo

неплохо, с помощью cream installer добавил DLC и вот уже сэкономил 60 баксов