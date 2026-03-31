Анонсирован продвинутый симулятор автомеханика Car Mechanic Simulator 2026 с кооперативом и другими улучшениями

Разработчики из студии Red Dot Games и PlayWay анонсировали продолжение популярной симуляторов Car Mechanic Simulator. Вместе с запуском страницы Car Mechanic Simulator 2026. в Steam создатели выпустили первую бесплатную демоверсию для одиночной игры, чтобы дать фанатам возможность оценить базовые механики. Однако главным сюрпризом анонса стало появление долгожданного мультиплеера. Теперь строить и развивать собственную автомастерскую можно будет в совместном кооперативном режиме.

В новой части авторы обещают существенно расширить масштабы симуляции, сохранив при этом проверенную геймплейную формулу. На старте будет доступно более 150 автомобилей в 500 различных конфигурациях, доступность которых зависит от их редкости, а также свыше 8 000 деталей для ремонта и тюнинга. Механика взаимодействия с транспортом стала глубже благодаря новой модульной системе двигателей, позволяющей легко менять отдельные компоненты узла. Обновлению подверглась и сама система починки: игроки смогут ставить детали в очередь на автоматическое восстановление или самостоятельно проходить мини-игры для ускорения процесса. Задания клиентов теперь учитывают время выполнения — оперативная работа принесет дополнительные денежные бонусы.

Значительные изменения коснулись логистики и экономики. В игру добавлена полноценная смена дня и ночи, влияющая на игровой процесс: например, стоимость и время доставки заказанных запчастей теперь напрямую зависят от времени суток. Детали для раритетных автомобилей отныне в дефиците — их предстоит искать на специальном рынке подержанных товаров или на местной автосвалке, которая ежедневно обновляет свой ассортимент машинами для разборки на металлолом.

Помимо работы под капотом, Car Mechanic Simulator 2026 предложит расширенные возможности для тест-драйва и кастомизации. В игру внедрена топливная система, где расход бензина рассчитывается из характеристик двигателя и стиля вождения. Игроки смогут свободно перемещаться на автомобилях по окрестностям гаража, заезжать на заправки с автоматической мойкой, а также испытывать собранные спорткары на трех специализированных локациях: раллийной трассе, гоночном треке и территории аэропорта. Для хранения собранной коллекции разработчики предусмотрели многоуровневую парковку, а сам гараж можно будет обставить по своему вкусу благодаря продвинутому редактору интерьера с множеством мебели и осветительных приборов.

Полноценный релиз Car Mechanic Simulator 2026 запланирован на 2026 год. В ближайшее время авторы продолжат собирать отзывы по выпущенной демоверсии и делиться новыми этапами разработки.