Анонсирован симулятор польского автомеханика Car Repair в духе знаменитой My Summer Car

Реалистичный симулятор автомеханика My Summer Car с элементами выживания и открытым миром появился на ПК еще в 2016 году. Игра от разработчика-одиночки Йоханнеса Ройолы произвела настоящий фурор в своем жанре и остается популярной до сих пор, хотя проект все еще находится в статусе раннего доступа. Когда ждать полноценный релиз остается неизвестно, но игра в скором времени может получить достойного наследника в лице Car Repair от студии Little Dog Games. В новой игре игрокам вновь придется заняться ремонтом машины, но уже с новой графикой и дополнительными возможностями.

В Car Repair игрокам предстоит взять на себя роль молодого польского механика в начале 90-х годов. В отличие от главного героя в My Summer Car, персонаж новой игры от Little Dog Games задался весьма амбициозной целью. Он открывает собственную мастерскую, где нужно будет заниматься ремонтом самых разных моделей машин и несмотря на сложность поломки.

Вашей самой большой задачей будет управлять мастерской так, чтобы вы не только зарабатывали деньги, но и не приводили недовольных клиентов. Вам придется проявить смекалку, продемонстрировать свои знания механики и постоянно сопоставлять затраты с качеством предоставляемых услуг. Достаточно ли смешать бензин с водой, использовать самые дешевые заменители или, может быть, закрасить ржавчину обычной краской для быстрого ремонта? Ваши решения помогут стать предприятию успешным или натравят на него недовольных клиентов, от которых придется отбиваться.

Car Repair заявлена на ПК и выйдет в цифровом магазине Steam.