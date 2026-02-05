Кооперативный симулятор автомеханика Car Service Together вышел в Steam, но получает неоднозначные отзывы

Иногда так хочется забыть о повседневных проблемах, позвать друзей и вместе отправиться... на работу в гараж. Именно такую возможность предлагает новинка, вышедшая вчера в ранний доступ Steam. Car Service Together от инди-разработчиков V12 Studio позиционируется как кооперативный рай для любителей машин, где до четырех игроков могут вместе управлять сервисом, чинить старенькие легковушки и тюнинговать моторы. Казалось бы, формула успеха проста, но реакция сообщества оказалась куда более противоречивой.

Игра показала неплохой для инди-проекта старт, собрав пиковый онлайн в 3 471 человек, и в момент релиза держалась в топ-40 самых продаваемых игр платформы. Разработчики поблагодарили первых игроков за поддержку и напомнили, что это лишь начало пути — проект активно развивается и уже получил несколько патчей в первые часы.

Однако рейтинг в Steam застыл на отметке «Смешанные» —6 2-63% положительных отзывов, что для нишевого симулятора довольно тревожный сигнал. Игроки разделились на два лагеря:

Одни критикуют игру ругают за малое количество отличий от демо-версии, отмечая лишь добавление покраски и возможности покататься на машинах. Некоторые пользователи жалуются на нерабочую покрасочную камеру, пропажу квестовых деталей (вроде крышки антифриза), кривую подвеску, парящую в воздухе, и проблемы с облачными сохранениями. Русскоязычные игроки отмечают наличие непереведенных строк и огрехи локализации. Также упоминаются баги мультиплеера с подключением к сессиям.

Другие хвалят проект за то, что получают искреннее удовольствие от «хаоса в гараже» с друзьями, отмечая, что крики и споры в дискорде создают «ощущение настоящей работы». В отличие от более хардкорных симуляторов Car Mechanic Simulator, здесь механики проще и веселее для новичков.

Пока Car Service Together выглядит как конструктор, который может стать хитом для компаний друзей, если разработчики оперативно устранят критические ошибки и наполнят мир контентом. Релиз версии 1.0 пока не имеет даты, но крупные апдейты запланированы уже на март и апрель 2026 года.