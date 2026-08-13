В Epic Games Store началась бесплатная раздача приключенческого экшена Caravan SandWitch

В цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача новой бесплатной игры. На этой неделе пользователям предлагается всего один тайтл, однако он успел заслужить высокие оценки игроков.

С 18:00 по Московскому времени можно забрать себе приключенческий экшен с видом от третьего лица - Caravan SandWitch. Эта игра от студии Plane Toast, вышедшая чуть менее двух лет назад, сочетает в себе элементы научной фантастики и постапокалипсиса, делая основной упор на глубокий сюжет.

Главная героиня по имени Сож - опытный космический пилот, которая возвращается на родную планету Сигало после получения таинственного сигнала от пропавшей сестры. Игрокам предстоит путешествовать по разрушенному миру, вдохновленному пейзажами Прованса, за рулем фургона, который можно улучшать по мере прохождения. В пути героиня не только распутывает клубок семейных тайн, но и помогает местным жителям справляться с их повседневными проблемами.

Несмотря на скромные коммерческие показатели, Caravan SandWitch была тепло принята игровым сообществом. На платформе Steam оставлено уже более 2700 отзывов, и 88% из них являются положительными. Игроки особенно отмечают расслабляющий характер игры и очаровательное визуальное и звуковое оформление. Игра доступна в России, но в ней отсутствует перевод на русский.