В Steam cкоро выйдет кооперативный симулятор кемперов - Caravanners: Co-op Open World Camping

Готовьте Фургоны и Зовите Друзей: В Steam Скоро Выйдет Кооперативный Симулятор Кемперов Caravanners!
Открывайте Дорогу Приключениям и Уюту
Скоро в Steam грядет событие для всех любителей неспешных путешествий и душевного кооператива! На цифровые просторы выезжает Caravanners: Co-op Open World Camping – уникальный симулятор жизни на колесах, созданный для компании друзей. Забудьте о жестких сроках; здесь главное – атмосфера свободы, совместное творчество и простые радости в пути к горизонту.
Суть Проекта: Ваш Фургон – Ваша Крепость и Дом Дружбы
Caravanners предлагает игрокам погрузиться в масштабный открытый мир, который станет ареной для ваших совместных странствий. Ключевая фишка игры – глубокий кооператив до 4 человек, где каждый вклад важен для общего комфорта и успеха экспедиции. Вместе с корешами вам предстоит:
- Покорять Бескрайние Просторы: Прокладывайте маршруты через живописные долины, глухие леса и побережья. Открывайте тайные места для идеальной стоянки и наслаждайтесь видами из окна своего мобильного дома.
- Творить и Прокачивать Фургон: Глубокая кастомизация автофургона – основа геймплея. Меняйте все: от расцветки кузова до внутренней планировки, устанавливайте функциональную мебель, технику для комфорта и экстерьерные аксессуары. Находите редкие детали и прокачивайте свой дом на колесах, чтобы он мог справиться с любыми дорожными вызовами.
- Окунуться в Атмосферу Походной Романтики:
Рыбалка у Прозрачных Водок: Закидывайте удочки в разнообразных водоемах, от тихих озер до бурных рек. Каждая локация – новые трофеи и своя специфика ловли.
Мастер-классы у Мангала: Станьте виртуальными шашлычными мастерами! Разводите костер, маринуйте продукты, следите за прожаркой и наслаждайтесь совместной трапезой под открытым небом – кульминация любого кемпинга.
Сокровища Заброшенных Уголков: Исследуйте старые свалки и покинутые места в поисках полезного хлама, уникальных запчастей для фургона или просто занятных вещиц для украшения интерьера.
- Брать На Себя Быт Караванщика: Путешествие – это не только красоты, но и рутина. Следите за состоянием фургона: заправляйте бак, чините поломки, планируйте бюджет поездки, находите безопасные места для ночевки и учитесь справляться с капризами погоды и сложными участками пути – вместе это веселее!
Философия Игры: Процесс Важнее Цели, Дружба Крепче Дорог
Caravanners позиционируется как расслабляющий симулятор отдыха и общения, а не гонка на выживание. Это цифровой побег от суеты, где можно насладиться красотой виртуальной природы, душевно поболтать с друзьями в голосовом чате (проксимити-чат был бы идеальным дополнением!) за приготовлением ужина или в ожидании поклевки. Акцент сделан на совместном создании воспоминаний и удовольствии от самого процесса путешествия.
Ожидания и Планы Разработки
"Наша цель – создать пространство, где друзья могут просто быть вместе в атмосфере приключения, без спешки и давления, – делятся идеей создатели. – Caravanners – это история про свободу выбора маршрута, про уют собственного фургона и про те неповторимые моменты, что рождаются у костра в хорошей компании".
Что Обещает Игра на Запуске:
- Обширный открытый мир с разнообразными биомами и локациями для исследования.
- Глубокая и гибкая система кастомизации и апгрейда фургона (внутри и снаружи).
- Множество атмосферных активностей: реалистичная рыбалка, поиск кладов/хлама на свалках, приготовление еды (особенно шашлыков!), обустройство кемпинга.
- Настоящий кооператив на 2-4 игроков с механиками, поощряющими взаимодействие и взаимопомощь.
- Расслабляющая атмосфера, подчеркнутая стилизованной графикой, передающей дух дорожных приключений.
Старт в Ближайшее Время – Следите за Новостями!
Если вы и ваши друзья грезите о виртуальном роуд-трипе, полном душевных разговоров, совместного творчества и походного колорита – готовьтесь к отправке! Caravanners: Co-op Open World Camping стартует в Steam уже скоро. Следите за анонсами разработчиков и будьте готовы собрать свою команду караванщиков для незабываемого путешествия навстречу горизонту и новым впечатлениям!
Наконец-то и для кемперов сделали игру, теперь им будет где посидеть))
Сегодня должна была выйти, ждём
Сходи в поход сидя за компом , и позови друзей . Призрака скаута Тодди заметили ? С его : " ... Ну купи , купи пж , тебе что денег жалко ? Ты жадный ? А ну гони нам свою капусту !! " .
Треш , вместо реальной и впечатляющей прогулки - нам всем предлагают " посидеть у вымышленного " костра . Судя по всему - жарить мясо с сордельками будут на своих чипах и БП . Просто жесть чего творится ...
Для этого есть ИРЛ, а если надо в инете собраться, то скорее соберутся в доте или кс какой нибудь