Для Caribbean Legend делают мультиплеер: общий мир, свои сервера и закрытый тест

Независимый проект CaLegend открыл закрытое тестирование сетевой надстройки для пиратской ролевой игры Caribbean Legend. Это не официальный патч от BlackMark Studio и не замена одиночной кампании: нужна своя копия в Steam, а лаунчер поднимает поверх неё общий мир, в котором капитаны видят друг друга на улицах колоний и в море. Исполняемый файл игры и Steam API авторы не трогают — клиент подключается отдельным слоем, как мод, который Steam подхватывает сам.

Главное, что уже можно пощупать на тесте, — присутствие других игроков в одном пространстве. Клиент постоянно сообщает серверу, где стоит герой, куда смотрит, идёт он или бежит, дерётся ли, на суше он или уже на палубе. Кто подошёл близко, появляется с ником над головой; кто отошёл — исчезает из кадра. Удары, смерть и реплики уходят отдельными событиями, а не «магией» одиночного движка. Это не скриптовая катсцена «для двоих», а живое состояние персонажа, которое видят соседи по локации.

Чат и меню рисуются прямо в кадре, сворачивать игру не нужно. В закрытом билде уже есть лавки с пиастрами и торговцами: можно подойти, открыть витрину, купить клинок, порох или даже корабль — и увидеть привычную ванильную всплывашку «потрачено» поверх окна. Набор NPC, магазинов и правил зависит от конкретного сервера: ядро только сводит людей в одном мире, а чем этот мир наполнен, решает хост. Свой остров поднимается одним выделенным сервером; друзья выбирают его из списка в лаунчере, без ручной возни с адресами.

Авторы подчёркивают, что сейчас это именно закрытый тест, а не публичный релиз. Лаунчер в открытый доступ пока не выкладывают: сборки, доступ на сервер и список миров выдают внутри сообщества. Чтобы зайти, нужна купленная Caribbean Legend, лаунчер CaLegend и приглашение. Игру из Steam в обход лаунчера открывать не стоит — иначе мультиплеер просто не подхватится.

CaLegend собирает обратную связь по синхронизации, бою и своим серверам до того, как откроет публичную раздачу клиента.