Разработчики Caribbean Legend представили первую главу масштабной переработки персонажей в патче 2.0

Отечественная студия BlackMark Studio опубликовала первый официальный дневник разработки, посвященный грядущему глобальному обновлению 2.0 для пиратской ролевой игры Caribbean Legend. Текущий материал открывает цикл из пяти запланированных статей, призванных детально познакомить сообщество с масштабной модернизацией всех ключевых игровых механик. В первой главе авторы сфокусировались на кардинальном изменении системы создания главного героя, которая станет значительно глубже и предоставит игрокам гораздо больше свободы выбора на самом старте приключения.

Главным нововведением станет полная переработка предысторий персонажа, которые теперь будут напрямую влиять на начальные характеристики, стартовое снаряжение и отношение различных фракций. Игроки смогут выбирать уникальные черты характера и даже хобби для своего капитана, что откроет доступ к специфическим диалоговым опциям и альтернативным путям решения стартовых квестов. Подобный подход позволит сделать каждое новое прохождение уникальным и избавит проект от проблемы одинакового развития героя на ранних этапах игры.

Черты

Умения

Помимо базовых атрибутов, разработчики полностью перепишут систему репутации и известности в Карибском бассейне. Действия игрока с первых минут начнут формировать его уникальный цифровой след, влияющий на цены у торговцев, лояльность нанимаемых офицеров и вероятность внезапного бунта на корабле. Авторы стремятся уйти от привычных шаблонов жанра, создавая динамический мир, который чутко реагирует на любые моральные выборы пользователя, будь то благородное спасение пленных или жестокое пиратство.

Техническая сторона ролевой системы также подвергнется серьезной ревизии ради улучшения общего баланса и искоренения затянувшегося гринда. Создатели планируют перераспределить пассивные навыки и активные умения, сделав прокачку более наглядной и интуитивно понятной как для ветеранов серии, так и для новичков. Многие неэффективные перки будут полностью заменены на новые боевые и экономические возможности, что позволит эффективнее развивать узкоспециализированные классы вроде дипломатов или мастеров абордажа.

BlackMark Studio уже определилась с внутренними сроками проведения грядущих альфа- и бета-тестирований обновления 2.0, а также наметила финальную дату официального релиза патча. В течение этой недели разработчики планируют выпустить второй полноценный видеотизер, демонстрирующий обновленные элементы интерфейса и кадры игрового процесса. Текущая публикация дневников направлена на сбор обратной связи от преданных фанатов, чьи отзывы помогут скорректировать финальные правки перед запуском тестовых серверов.