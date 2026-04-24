Состоялся релиз дополнения Морские истории для ролевой игры Caribbean Legend

Студия BlackMark Studio выпустила свежее дополнение для своей пиратской ролевой игры Caribbean Legend. Расширение получило название Морские истории и уже доступно для покупки на платформе Steam. Релиз состоялся 24 апреля 2026 года. Для запуска нового контента пользователям потребуется наличие базовой версии игры. Стоимость дополнения составляет 349 рублей.

Разработчики сообщают, что расширение призвано оживить глобальную карту и усилить погружение в роль капитана корабля. В игру добавлены новая механика глобальной карты и 70 уникальных историй, которые включают как сюжетные, так и случайные события. Геймеры смогут решать конфликты в команде, сталкиваться с мистическими видениями и происшествиями в море. Капитанам предоставлена власть казнить или миловать подчиненных. Также появилась возможность проводить время в каюте в компании друзей и любовниц. Выбор игрока в различных ситуациях будет напрямую зависеть от навыков и предыстории главного героя.

В состав дополнения также вошли 5 новых достижений и 3 дополнительных предмета, образующих набор утопленника. Вместе с релизом расширения игра получила масштабное обновление до версии 1.8. Разработчики напоминают, что проект требует 50 гигабайт свободного места на диске и постоянного подключения к интернету во время стартового запуска. Видеокарты от компании AMD все еще поддерживаются не полностью.