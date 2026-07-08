Гоночную игру Carmageddon 1997 года перенесли в браузер

Российский разработчик Никита Аксенов, известный под псевдонимом Carter54, представил полноценный веб-порт классической гоночной игры Carmageddon 1997 года. Проект функционирует непосредственно в браузере при помощи современных веб-технологий и не требует установки эмуляторов или стороннего программного обеспечения.

За основу порта взят проект Dethrace - инициатива по обратной разработке и восстановлению оригинального движка Carmageddon. На текущий момент этот движок декомпилирован примерно на 70%, однако имеющихся наработок хватило для стабильного переноса основных игровых элементов. Сборка выполнена путем компиляции исходного кода на языке C в бинарный формат WebAssembly с помощью инструментария Emscripten.

Веб-версия предлагает поддержку стабильных 60 кадров в секунду и улучшенный рендеринг, имитирующий визуальный стиль оригинальных графических ускорителей 3Dfx. Автор также переработал систему управления, сделав ее более удобной для современных пользователей. Вместо оригинальной раскладки на цифровом блоке клавиатуры теперь используются стандартные клавиши со стрелками. Навигация в игровых меню полностью поддерживает управление компьютерной мышью.

Для вывода графики задействован стандарт WebGL 2, а звуковое сопровождение реализовано через интерфейс Web Audio с помощью библиотеки miniaudio. В порте полностью сохранен оригинальный игровой процесс одиночного режима, включая гонки, соперников, пешеходов, систему бонусов, повторы и сохранение прогресса. Файлы сохранений записываются в память браузера через локальную базу данных IndexedDB.

При первом запуске игра загружает около 200 МБ данных. Исходный код проекта размещен в открытом доступе на платформе GitHub под свободной лицензией. Для локальной компиляции пользователям потребуется легальная копия оригинальной игры, так как защищенные авторским правом ресурсы и файлы данных не входят в публичный репозиторий.