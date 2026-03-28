Первый взгляд на классический Carmageddon с трассировкой лучей RTX Remix

Моддер «gabdeg» в настоящее время работает над модом с трассировкой лучей RTX Remix для классической игры Carmageddon. Хотя точная дата выхода пока неизвестна, моддер поделился видео, которое позволяет нам впервые взглянуть на него.

Как вы увидите, сейчас есть много визуальных проблем. Например, пешеходам не хватает освещения, и все они чёрные. Насколько можно судить, похоже, нет никаких PBR-материалов. Кроме того, вода выглядит не очень хорошо.

Тем не менее, даже со всеми этими визуальными проблемами, игра может выглядеть круто с этим модом RTX Remix Path Tracing. В целом, здесь большой потенциал. Так что будем надеяться, что моддер продолжит над ним работать.