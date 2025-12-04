Анонсирована Carmageddon: Rogue Shift - культовая гоночная серия возвращается в жанре роуглайт

Легендарная серия разрушительных гонок возвращается на экраны в новом формате. В рамках презентации PC Gaming Show студия 34BigThings официально представила Carmageddon: Rogue Shift. Проект представляет собой перезапуск франшизы, который теперь объединяет классический аркадный экшен на колесах с механиками жанра roguelite.

Действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире 2050 года. Цивилизация пала, а остатки человечества вынуждены скрываться в высотках от полчищ мутантов, известных как Опустошенные. Единственный способ выбраться из этого кошмара — участие в смертельном турнире Carmageddon. Победители получат билет к последнему космодрому, расположенному за горами, что дает шанс покинуть гибнущую планету.

Разработчики обещают переосмыслить оригинальную концепцию безумных заездов. Игрокам будет доступно более 15 транспортных средств с различными характеристиками, которые можно оснащать разнообразным вооружением, от дробовиков до рельсотронов. Реализована система визуальных повреждений, при которой детали кузова мнутся и отваливаются в реальном времени. Ключевой особенностью станет смена времени суток и погодных условий. Если днем основную угрозу представляют соперники и коррумпированная полиция, то ночью улицы заполняют толпы зомби и особо опасных боссов.

Структура roguelite подразумевает заезды по случайно генерируемым картам. Пользователям предстоит выбирать маршруты, посещать магазины для ремонта и установки модификаций, которых заявлено более восьмидесяти. В случае уничтожения машины заезд завершается, а следующая попытка начинается с новым водителем. Однако заработанные ресурсы позволяют открывать постоянные бонусы и контент на черном рынке, облегчая каждое последующее прохождение.

Релиз Carmageddon: Rogue Shift запланирован на начало 2026 года. Игра разрабатывается для ПК в сервисе Steam, а также для консолей PlayStation 5, Xbox Series X/S и преемника Nintendo Switch.