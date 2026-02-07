ЧАТ ИГРЫ
Carmageddon: Rogue Shift 06.02.2026
Экшен, Выживание, Гонки, Автомобили
Carmageddon: Rogue Shift провалился на старте: у игры смешанные отзывы, а пик онлайна достиг всего 509 игроков

Прошли сутки после релиза Carmageddon: Rogue Shift, новой игры в легендарной серии автомобильных боев от студии 34BigThings, и картина вырисовывается неутешительная. Проект, сочетающий классический хаос Carmageddon с элементами рогалика, получил смешанные отзывы в Steam и крайне низкий онлайн.

В данный момент у игры всего 48% положительных отзывов из 214. Еще более показательна статистика онлайна: пиковое количество одновременных игроков составило всего 509 человек. Для проекта, который позиционировался как возвращение знаменитой франшизы после долгого перерыва, это крайне скромный результат.

Некоторые игроки хвалят проект за адреналиновые бои с разнообразным оружием, реиграбельность благодаря случайным трассам, перманентным апгрейдам и экспериментам с билдами. Технически игра работает стабильно и выглядит прилично, а сама идея рогалика в автомобильных боях кажется свежей. Однако негативных отзывов значительно больше: игроки считают, что дух Carmageddon полностью потерян - это медленное, вялое вождение без ощущения мощи, слабые столкновения, скучные и однообразные арены, безжизненный саундтрек, технические глюки и общее ощущение недоделанного прототипа.

Пока рано делать окончательные выводы - многие нишевые проекты набирают аудиторию со временем, особенно после патчей и сарафанного радио. Но старт явно не тот, на который рассчитывали фанаты серии и разработчики.

Комментарии:  11
Sergey Zhilyanin

А мне нравится игра, только графика очень мыльная и физика машин ужасная

jax baron

ну да как рогалик - он хорошо

lowkek

Радует, что люди не повелись на название.

HiopsNerevar

Да вы чтооооо...

QueasyRush
Константин335

Да мне пофиг провалилась игра или нет, пока еще не играл, но в список на прохождение добавил. Потом поиграю

Night Driving Avenger

Назови они её Death Race или Deathtrack , то вопросов бы не было, но особо одарённые боссы Embracer решили что они самые умные. Теперь опять серия уйдёт в заморозку лет на 10...

Евгений Луговой

Согласен, пусть назовут как угодно, но только не Кармагеддон. Всё что вышло после второй части уже не имело к оригиналу никакого отношения. А этим высером походу окончательно серию похоронят.

Занятно год начинается в игровой индустрии. Провал за провалом.

Пользователь ВКонтакте

Пожадничали на пиарчик, вот вам и результат. А дали бы денег IGN и плэйграунду, мы бы ежечастно видели посты про кармагеддон😂 // Александр Королёв

666ANUBIS666

Вчера смотрел отзывы были в основном отрицательные

Олег Дудин

Есть ещё шанс принять во внимание критику от игроков и что-то поправить.