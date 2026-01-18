Разработчики из студии 34BigThings объявили, что их гоночный рогалик Carmageddon: Rogue Shift ушел на золото. Это означает, что мастер-диск готов к печати, переносов не будет, и нас отделяет от релиза 6 февраля лишь ожидание.

Carmageddon: Rogue Shift - это гоночный рогалик в постапокалиптическом 2050 году, где корпорации превратили человечество в зомби-подобных существ. Игрокам предстоит выживать в гонках на смерть, используя 15 улучшаемых машин, 13 классов оружия и более 80 перков.

Поскольку это игра в жанре рогалика, вы будете умирать снова и снова, но с каждым разом становиться все лучше и лучше. Стиль и геймплей, по мнению обозревателей, вызывают стойкие ассоциации с такими хитами, как Hades (структура рогалика), MotorStorm и Twisted Metal. Сам создатель Twisted Metal, Дэвид Яффе, уже выразил интерес к Carmageddon: Rogue Shift и пообещал поделиться своим вердиктом. Релиз состоится 6 февраля 2026 года на PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и GeForce NOW.