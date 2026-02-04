Первые рецензии на Carmageddon: Rogue Shift в основном положительные

Carmageddon: Rogue Shift выходит в релиз 6 февраля и уже начали появляться первые оценки от игровых изданий, которые в целом положительно характеризуют игру, хотя и с заметными оговорками.
Критики отмечают, что игра предлагает ударную и хаотичную смесь гонок, разрушений и убийств зомби, что отлично передает дух оригинальной франшизы. Структура рогалика, где после каждой смерти (взрыва) игрок начинает заново, сохраняя лишь часть прогресса, добавляет перцу и заставляет тщательнее рисковать.
Ключевые моменты из первых рецензий:
- The Outerhaven (80/100): Хвалят игру как незамысловатый и увлекательный рогалик с уникальными автомобилями и оружием, где можно с равным успехом давить зомби и взрывать соперников.
- Game Informer (78/100): Видят в проекте свежий взгляд на жанр автомобильных боев, удачный микс, о необходимости которого никто не подозревал, и ностальгическую отсылку к самым взрывным эпохам гонок.
- XboxEra (75/100): Отмечают увлекательный и хаотичный геймплей, но критикуют ограниченную глубину и разнообразие контента, которые, по мнению автора, не полностью оправдывают ценник в $40.
- Insider Gaming (5/10): Высказывают наиболее скептические взгляды, указывая на проблемные элементы: неудобное управление, туповатый ИИ, повторяющиеся типы гонок и боссы, которые могут разочаровать давних поклонников серии.
Судя по первым отзывам, Carmageddon: Rogue Shift - это дерзкий и веселый эксперимент, который понравится тем, кто ищет в гонках в первую очередь нерелистичный хаос и юмор. Однако игрокам, ожидающим глубокой проработки или большого разнообразия контента за свою цену, стоит подойти к покупке с осторожностью.
К сожалению жанр рогаликов это кал
Что за рогалик? Выпечка сладкая что ли?
Во вторую часть помню всем клубом играли, весело было особенно когда кому-то достался карьерный самосвал а кому-то самолет не умеющий летать а только ездить (ну чисто мишень для всех).
Лучше б первые две части ремастернули.
ремейк тогда
Так уже есть. Хотя я бы не отказался от нового, на движке Wreckfest
Причем, первую ремастернули, только зачем-то пихнули ее на один андроид.
а нахрена нужен этот дерзкий и весёлый эксперимент, вот бы кто-то просто сделал ремейк первой кармы и всё.
Делали уже, но че-то оно не особо полетело.
это не ремейк. это кусок кала
инсайдер гаминг высказался наиболее убедительно
ну уж тут обосраться надо умудриться - верю что норм игра вышла - да не шедевр - ну средняк точно будет.
Лучше не завышать ожидания. Хоть бы игра на вечерок получилась.
Первые две части ШЕДЕВР!!!
так тут только треки, даже игра 2000-го и версия для симбиан имела песочницы, локации типа открытого мира