Первые рецензии на Carmageddon: Rogue Shift в основном положительные

Carmageddon: Rogue Shift выходит в релиз 6 февраля и уже начали появляться первые оценки от игровых изданий, которые в целом положительно характеризуют игру, хотя и с заметными оговорками.

Критики отмечают, что игра предлагает ударную и хаотичную смесь гонок, разрушений и убийств зомби, что отлично передает дух оригинальной франшизы. Структура рогалика, где после каждой смерти (взрыва) игрок начинает заново, сохраняя лишь часть прогресса, добавляет перцу и заставляет тщательнее рисковать.

Ключевые моменты из первых рецензий:

The Outerhaven (80/100): Хвалят игру как незамысловатый и увлекательный рогалик с уникальными автомобилями и оружием, где можно с равным успехом давить зомби и взрывать соперников.

Хвалят игру как незамысловатый и увлекательный рогалик с уникальными автомобилями и оружием, где можно с равным успехом давить зомби и взрывать соперников. Game Informer (78/100): Видят в проекте свежий взгляд на жанр автомобильных боев, удачный микс, о необходимости которого никто не подозревал, и ностальгическую отсылку к самым взрывным эпохам гонок.

Видят в проекте свежий взгляд на жанр автомобильных боев, удачный микс, о необходимости которого никто не подозревал, и ностальгическую отсылку к самым взрывным эпохам гонок. XboxEra (75/100): Отмечают увлекательный и хаотичный геймплей, но критикуют ограниченную глубину и разнообразие контента, которые, по мнению автора, не полностью оправдывают ценник в $40.

Отмечают увлекательный и хаотичный геймплей, но критикуют ограниченную глубину и разнообразие контента, которые, по мнению автора, не полностью оправдывают ценник в $40. Insider Gaming (5/10): Высказывают наиболее скептические взгляды, указывая на проблемные элементы: неудобное управление, туповатый ИИ, повторяющиеся типы гонок и боссы, которые могут разочаровать давних поклонников серии.

Судя по первым отзывам, Carmageddon: Rogue Shift - это дерзкий и веселый эксперимент, который понравится тем, кто ищет в гонках в первую очередь нерелистичный хаос и юмор. Однако игрокам, ожидающим глубокой проработки или большого разнообразия контента за свою цену, стоит подойти к покупке с осторожностью.