Разработчики Carmageddon: Rogue Shift выпустили постер с хвалебными отзывами, но их оказалось всего 5 штук

Выпускать хвалебные трейлеры или постеры с хвалебными отзывами - давняя традиция после релиза игр. Не преминули воспользоваться ей и разработчики Carmageddon: Rogue Shift из студии 34BigThings, которые опубликовали в соцсетях яркий промо-постер игры с цитатами из рецензий. Однако на нем красуются всего пять положительных отзывов - видимо, пока больше и не накопилось.

9/10 от CompleteXbox: "Настоятельно рекомендуем".

8/10 от Movies, Games & Tech: "Мне понравилась жестокость..."

8/10 от ComingSoon.net: "Это обновление, которое все сделало правильно..."

4/5 от The Outerhaven Productions: "Саундтрек великолепен".

7.75/10 от Game Informer: "...заставляет меня с нетерпением ждать "еще один заезд" снова и снова".

Carmageddon: Rogue Shift вышла неделю назад, 6 февраля, и получила в основном положительные отзывы от критиков (71 балл на Opencritic) и смешанные от игроков (56% в Steam). Игра провалилась на старте, собрав в день релиза всего 509 игроков. Видимо, теперь разработчики пытаются исправить положение, рекламируя игру таким образом, даже если положительных отзывов всего ничего.