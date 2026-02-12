Разработчики Carmageddon: Rogue Shift выпустили постер с хвалебными отзывами, но их оказалось всего 5 штук

Выпускать хвалебные трейлеры или постеры с хвалебными отзывами - давняя традиция после релиза игр. Не преминули воспользоваться ей и разработчики Carmageddon: Rogue Shift из студии 34BigThings, которые опубликовали в соцсетях яркий промо-постер игры с цитатами из рецензий. Однако на нем красуются всего пять положительных отзывов - видимо, пока больше и не накопилось.
- 9/10 от CompleteXbox: "Настоятельно рекомендуем".
- 8/10 от Movies, Games & Tech: "Мне понравилась жестокость..."
- 8/10 от ComingSoon.net: "Это обновление, которое все сделало правильно..."
- 4/5 от The Outerhaven Productions: "Саундтрек великолепен".
- 7.75/10 от Game Informer: "...заставляет меня с нетерпением ждать "еще один заезд" снова и снова".
Carmageddon: Rogue Shift вышла неделю назад, 6 февраля, и получила в основном положительные отзывы от критиков (71 балл на Opencritic) и смешанные от игроков (56% в Steam). Игра провалилась на старте, собрав в день релиза всего 509 игроков. Видимо, теперь разработчики пытаются исправить положение, рекламируя игру таким образом, даже если положительных отзывов всего ничего.
это не Carmageddon
убогий рогалик.
Это наверное на кого денег хватило 🤣
Почему к кармагедон? Есть шикарная игра того времени, виджеленс 8, она в разы интереснее была.
Окей, раз делают перезапуски динозавров, почему не перевыпустить ганмен хрониклс? В то время вообще отвал башки был, один ракетомет сколько режимов имел и ракеты и мины и гранаты и само наводка и ракета мина и ракета кластер, сап себя развлекаешь.
Есть много хороших старых игр и выпускают какой-то шлак. Я уверен покажи сейчас новым геймерам ганмена, схавают за обе щеки с новой для них механикой настройки пушки. Ни в одной игре такого я ещё не встретил. Не путайте пожалуйста с кастомизаци
Не удивлюсь что "разработчики" этого дерьма ещё даже не родились на свет, когда вышел оригинал. Поэтому они даже не понимают ЗА ЧТО народ полюбил эту игру.