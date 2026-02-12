ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Carmageddon: Rogue Shift 06.02.2026
Экшен, Выживание, Гонки, Автомобили
5.8 74 оценки

Разработчики Carmageddon: Rogue Shift выпустили постер с хвалебными отзывами, но их оказалось всего 5 штук

2BLaraSex 2BLaraSex

Выпускать хвалебные трейлеры или постеры с хвалебными отзывами - давняя традиция после релиза игр. Не преминули воспользоваться ей и разработчики Carmageddon: Rogue Shift из студии 34BigThings, которые опубликовали в соцсетях яркий промо-постер игры с цитатами из рецензий. Однако на нем красуются всего пять положительных отзывов - видимо, пока больше и не накопилось.

  • 9/10 от CompleteXbox: "Настоятельно рекомендуем".
  • 8/10 от Movies, Games & Tech: "Мне понравилась жестокость..."
  • 8/10 от ComingSoon.net: "Это обновление, которое все сделало правильно..."
  • 4/5 от The Outerhaven Productions: "Саундтрек великолепен".
  • 7.75/10 от Game Informer: "...заставляет меня с нетерпением ждать "еще один заезд" снова и снова".

Carmageddon: Rogue Shift вышла неделю назад, 6 февраля, и получила в основном положительные отзывы от критиков (71 балл на Opencritic) и смешанные от игроков (56% в Steam). Игра провалилась на старте, собрав в день релиза всего 509 игроков. Видимо, теперь разработчики пытаются исправить положение, рекламируя игру таким образом, даже если положительных отзывов всего ничего.

6
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
WerGC

это не Carmageddon

5
Zloimamont

убогий рогалик.

3
CRAZY rock GAME

Это наверное на кого денег хватило 🤣

1
Crazyqsoled

Почему к кармагедон? Есть шикарная игра того времени, виджеленс 8, она в разы интереснее была.

Окей, раз делают перезапуски динозавров, почему не перевыпустить ганмен хрониклс? В то время вообще отвал башки был, один ракетомет сколько режимов имел и ракеты и мины и гранаты и само наводка и ракета мина и ракета кластер, сап себя развлекаешь.

Есть много хороших старых игр и выпускают какой-то шлак. Я уверен покажи сейчас новым геймерам ганмена, схавают за обе щеки с новой для них механикой настройки пушки. Ни в одной игре такого я ещё не встретил. Не путайте пожалуйста с кастомизаци

Евгений Луговой

Не удивлюсь что "разработчики" этого дерьма ещё даже не родились на свет, когда вышел оригинал. Поэтому они даже не понимают ЗА ЧТО народ полюбил эту игру.