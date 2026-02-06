Состоялся релиз безумной аркадной гонки Carmageddon: Rogue Shift на ПК и консолях

Серия Carmageddon возвращается сегодня с Carmageddon: Rogue Shift от 34BigThings. Игра стала доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК в Steam и Epic Games Store.

Действие Carmageddon: Rogue Shift происходит в 2050 году, когда мир превратился в постапокалиптическую пустошь из-за полчищ кошмарных существ, известных как «Опустошенные». Каждую ночь улицы наводняются «Опустошенными», вынуждая всех баррикадироваться в своих небоскрёбах, чтобы выжить. Решение: Кармагеддон.

Эти смертельные гонки обещают участникам власть, престиж и ценные призы. Но самое главное — чемпион получает право попытаться сбежать на космопорт за горами. Это лотерея, но лучше, чем застрять на Земле. Вступая в Кармагеддон, вы вооружены лишь ржавым ведром, найденным топливом и самодельным оружием. Вам предстоит сразиться с конкурирующими бандами, такими как Автоскрэм и другими отбросами, в борьбе за выживание. Каждая гонка на выживание — это возможность выиграть запчасти и улучшения, шаг к окончательному побегу.

В отличие от предыдущих частей (и как следует из названия), Rogue Shift использует подход roguelite. Каждый забег в кампании предлагает уникальное путешествие по случайно сгенерированному графу. Разветвлённые пути, разнообразные цели и постоянно меняющееся время суток и погодные условия делают каждый забег уникальным. Выигрывайте события и сокрушайте противников, чтобы заработать кредиты. Маневры, такие как уничтожение «Вастедов», дрифты, прыжки и резкие повороты, также приносят награды. Вам нужно будет стратегически планировать свой маршрут, чтобы добраться до магазинов, где вы сможете починить машину, сменить оружие или установить один из более чем 80 разблокируемых бонусов.

Зарабатывайте Beatcoins, чтобы разблокировать постоянные бонусы и новый контент между заездами на Чёрном рынке. Откройте для себя синергию между этими элементами, чтобы превратить свою машину в совершенную машину для убийств.