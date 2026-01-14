Вышел новый геймплейный трейлер Carmageddon: Rogue Shift

Компания 34Big Things представила новый геймплейный трейлер своего долгожданного продолжения культовой серии - Carmageddon: Rogue Shift. Ролик, опубликованный сегодня, дает представление о том, как классические безумные гонки сочетаются с современной механикой роуглайка.

Вам предстоит прорываться через хаос постапокалиптических улиц, где главное правило - "Гоняй или Круши". Каждый заезд уникален: вы сами прокладываете маршрут на ветвящейся карте, выбирая между магазинами, опасными испытаниями и схватками с элитными врагами. Собирайте смертоносные комбинации из перков и оружия, превращая свой автомобиль в идеальную машину для убийства. Динамическая смена дня и ночи и погоды меняет правила игры: днем вы соревнуетесь с бандитами, а ночью улицы заполняют орды зомби. Даже проиграв, вы не теряете все - постоянные улучшения остаются с вами, делая каждую новую попытку еще более беспощадной. Ваша цель - прорваться через цепь смертельных гонок "Кармагеддона" к последнему космопорту.

Официальный релиз Carmageddon: Rogue Shift на всех актуальных игровых платформах запланирован на 6 февраля 2026 года. Проект обещает стать достойным наследником имени Carmageddon, предложив как олдскульный хаос, так и современную глубину реиграбельности.