Вышел релизный трейлер Carmageddon: Rogue Shift

За несколько часов до выхода Carmageddon: Rogue Shift разработчики из 34BigThings srl выложили официальный релизный трейлер игры. Ролик погружает в мрачный и безумный мир, демонстрируя ключевые элементы геймплея: хардкорные гонки, разрушение и кровавую борьбу за выживание.

Действие Carmageddon: Rogue Shift переносит игроков в 2050 год. Мир, каким мы его знали, превратился в постапокалиптическую пустошь. Человечество осаждают орды кошмарных существ - Отбросов. Каждую ночь улицы становятся их территорией, и людям приходится баррикадироваться в своих домах-небоскребах.

Единственный шанс на спасение - Кармагеддон. Эти смертоносные гонки сулят участникам власть, престиж и ценные призы. Но главная награда для чемпиона - право попытаться совершить опасное путешествие к космопорту за горами. Последнему оплоту, последнему шансу сбежать с умирающей планеты.

Игрок начнет свой путь в роли одного из множества гонщиков на ржавой развалюхе, собранной по запчастям, со скупым запасом топлива и самодельным оружием. Вам предстоит сражаться за выживание против враждующих банд, таких как "Автоподонки", и прочих отщепенцев.

Релиз состоится сегодня, 6 февраля, на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Nintendo Switch 2. Игра получила 75 баллов из 100 на портале Opencritic.