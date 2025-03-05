Carmen Sandiego выходит на Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК

Gameloft и Harper Collins Productions выпустили новейшую игру Carmen Sandiego, которая теперь теперь доступна на Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК.
Опираясь на успех удостоенного премии «Эмми» анимационного сериала Netflix, Carmen Sandiego приглашает игроков всех возрастов впервые примерить на себя роль самого неуловимого вора в мире. В потрясающем 3D-мире игроки будут решать сложные головоломки, преследовать наводки по реальным локациям и раскрывать дела в совершенно новом захватывающем опыте, призванном порадовать как давних поклонников, так и новичков.
Для тех, кто жаждет ностальгии, Carmen Sandiego включает дополнительный игровой режим под названием The ACME Files. Представленный в пиксельной графике 2D, этот режим является любовной данью уважения культовым играм Carmen Sandiego прошлого. Игрокам придется быстро соображать, путешествовать по миру и перехитрить VILE, чтобы помешать их планам.
Специальное издание Deluxe Edition доступно для тех, кто ищет наилучшие впечатления от Кармен Сандиего. Это издание включает эксклюзивный Anniversary caper в The ACME Files – Where in the World, который меняет ситуацию, заставляя игроков преследовать Кармен и ее команду, как в оригинальной классике 1985 года «Where In The World Is Carmen Sandiego?».
Специальное издание Deluxe также включает в себя следующий контент:
- Два цифровых косметических скина: Мотоциклетная Кармен и Классическая Кармен
- Внутриигровой цифровой артбук с концепт-артами и закулисными подробностями процесса разработки.
- Полный саундтрек игры, доступный в игре
«Запуск Carmen Sandiego знаменует собой волнующую веху для Gameloft и поклонников этой культовой франшизы», — говорит Манеа Кастет, менеджер студии Gameloft Brisbane. «Наша команда неустанно трудилась, чтобы оживить мир Кармен, смешивая ностальгию с современным игровым процессом, чтобы создать захватывающий опыт, прославляющий дух приключений и любопытства, которые всегда определяли Кармен Сандиего».
«В течение многих поколений Carmen Sandiego была синонимом путешествий и исследований мира», — говорит Кэролайн Фрейзер, глава HarperCollins Productions. «Теперь, впервые, игроки всех возрастов могут войти в мир Кармен, чтобы совершить дерзкие ограбления. Мы надеемся предоставить игру Carmen Sandiego, которую просили и о которой мечтали фанаты, наполненную острыми ощущениями, приключениями и открытиями».
Стандартное цифровое издание – 29,99 долларов
Включает базовую игру, предлагающую игрокам полный опыт Кармен Сандиего.
Делюкс-цифровое издание – 49,99 долларов
Включает в себя:
- Где в мире Годовщина Caper
- Мотоцикл Кармен
- Классическая Кармен
- Цифровая художественная книга
- Цифровой саундтрек
Физическое издание к 40-летию — 49,99 долларов (только для Nintendo Switch и PS5, доступно с 24 апреля 2025 г.)
Включает в себя:
- Стандартное издание базовой игры
- Пакет контента Deluxe Edition
- Глобальная карта
- Наклейки с указанием местоположения города
- Эксклюзивный конверт коллекционного издания к 40-летию
Для получения дополнительной информации и обновлений посетите официальный сайт Кармен Сандиего.
Графон вышел так погулять его попросту нет, данная подходит разве что для смартфонов.
Может пора на сайте сделать отдельный раздел детям до 14 до 16 и реальным перцам за 30ть.