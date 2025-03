Carmen Sandiego выходит на Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК

Gameloft и Harper Collins Productions выпустили новейшую игру Carmen Sandiego, которая теперь теперь доступна на Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК.

Опираясь на успех удостоенного премии «Эмми» анимационного сериала Netflix, Carmen Sandiego приглашает игроков всех возрастов впервые примерить на себя роль самого неуловимого вора в мире. В потрясающем 3D-мире игроки будут решать сложные головоломки, преследовать наводки по реальным локациям и раскрывать дела в совершенно новом захватывающем опыте, призванном порадовать как давних поклонников, так и новичков.

Для тех, кто жаждет ностальгии, Carmen Sandiego включает дополнительный игровой режим под названием The ACME Files. Представленный в пиксельной графике 2D, этот режим является любовной данью уважения культовым играм Carmen Sandiego прошлого. Игрокам придется быстро соображать, путешествовать по миру и перехитрить VILE, чтобы помешать их планам.

Специальное издание Deluxe Edition доступно для тех, кто ищет наилучшие впечатления от Кармен Сандиего. Это издание включает эксклюзивный Anniversary caper в The ACME Files – Where in the World, который меняет ситуацию, заставляя игроков преследовать Кармен и ее команду, как в оригинальной классике 1985 года «Where In The World Is Carmen Sandiego?».

Специальное издание Deluxe также включает в себя следующий контент:

Два цифровых косметических скина: Мотоциклетная Кармен и Классическая Кармен

Внутриигровой цифровой артбук с концепт-артами и закулисными подробностями процесса разработки.

Полный саундтрек игры, доступный в игре

«Запуск Carmen Sandiego знаменует собой волнующую веху для Gameloft и поклонников этой культовой франшизы», — говорит Манеа Кастет, менеджер студии Gameloft Brisbane. «Наша команда неустанно трудилась, чтобы оживить мир Кармен, смешивая ностальгию с современным игровым процессом, чтобы создать захватывающий опыт, прославляющий дух приключений и любопытства, которые всегда определяли Кармен Сандиего».

«В течение многих поколений Carmen Sandiego была синонимом путешествий и исследований мира», — говорит Кэролайн Фрейзер, глава HarperCollins Productions. «Теперь, впервые, игроки всех возрастов могут войти в мир Кармен, чтобы совершить дерзкие ограбления. Мы надеемся предоставить игру Carmen Sandiego, которую просили и о которой мечтали фанаты, наполненную острыми ощущениями, приключениями и открытиями».

Стандартное цифровое издание – 29,99 долларов

Включает базовую игру, предлагающую игрокам полный опыт Кармен Сандиего.

Делюкс-цифровое издание – 49,99 долларов

Включает в себя:

Где в мире Годовщина Caper

Мотоцикл Кармен

Классическая Кармен

Цифровая художественная книга

Цифровой саундтрек

Физическое издание к 40-летию — 49,99 долларов (только для Nintendo Switch и PS5, доступно с 24 апреля 2025 г.)

Включает в себя:

Стандартное издание базовой игры

Пакет контента Deluxe Edition

Глобальная карта

Наклейки с указанием местоположения города

Эксклюзивный конверт коллекционного издания к 40-летию

Для получения дополнительной информации и обновлений посетите официальный сайт Кармен Сандиего.