Ассиметричный хоррор Carnival Hunt попал в топ-50 премии The Indie Premier. Начался открытый плейтест игры

Сегодня, 3 июля в 20:00 стартует открытый плейтест ассиметричного хоррора Carnival Hunt в Steam от монгольских разработчиков из Beer Night Studio. Чтобы поиграть в игру, просто зайдите на страницу в Steam и нажмите на кнопку "Запросить доступ". Доступ откроется автоматически в 20:00.

К началу плейтеста игра отметилась попаданием в шортлист премии The Indie Premier, которая также пройдет в этом месяце.

Indie Premier — это площадка, созданная для будущего инди-игр; здесь представлены проекты, заслуживающие особого внимания как разработчиков, так и фанатов.

Авторы проекта анализируют глобальный рынок, чтобы выделить по-настоящему значимые проекты на фоне общего информационного шума и представить игры нового поколения. Indie Premier создает пространство, где авторы могут продемонстрировать свои творения, а увлеченные игроки — открыть для себя новые интересные игры.