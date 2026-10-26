Большое обновление Carnival Hunt к фестивалю "Страхи" в Steam выходит сегодня

Сегодня вечером в Steam стартует пятый ежегодный фестиваль «Страхи», посвященный хоррор-играм. Специально к фестивалю команда Carnival Hunt подготовила масштабное обновление, включающее нового охотника, и другие интересные особенности и механики.

Ассиметричный хоррор Carnival Hunt вышел в ранний доступ в Steam 23 июля. И сегодня благодаря активности игроков игра всё ближе к полноценному релизу.

Мы уже получили более 2000 отзывов в Steam и сделали множество исправлений по советам игроков. И к важному для хоррор игр-событию Фестиваль «Страхи в Steam» наша игра подходит в обновленном виде.

Вас ждет:

Новый оригинальный охотник.

Сезонный Carnival Pass с уникальной механикой получения наград.

Новая система повреждения зайчиков: зайчики без защитных шестеренок будут физически разваливаться от бросков и падения с высоты!

Улучшенный изи мод для новичков: смотрите сквозь стены на своих тиммейто и ближайшие задачи на этаже. Получайте полезные предметы для выживания на старте, что позволит легче освоиться в игре.

Новая способность для охотников, позволяющая покинуть свое тело и парить над цирком в виде бестелесной сущности, а затем вселиться в зайчика!

Еженедельные задачи.

Новые соединительные комнаты и еще множество изменений, улучшающих игровой опыт при игре за любого персонажа.

Carnival Hunt - это асимметричная хоррор-игра от первого лица в формате 5 на 1. Один игрок берет на себя роль Карнавального Монстра, а пять игроков становятся заводными Зайчиками, которые должны работать вместе, управлять оставшимся зарядом, выполнять задачи и сбежать.

Фестиваль «Страхи в Steam» с участием Carnival Hunt пройдёт с 26 октября по 2 ноября 2026 года.

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