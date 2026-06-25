Carnival Hunt выходит на финишную прямую: разработчики проведут последний открытый плейтест перед ранним доступом

Издательство Crytivo объявило о проведении открытого плейтеста асимметричного хоррора Carnival Hunt. Это станет последней возможностью опробовать игру до выхода в ранний доступ, который запланирован на 23 июля.

Для участия игрокам необходимо запросить доступ на странице проекта. Начиная с 3 июля доступ к тестированию будет выдаваться автоматически. Сам плейтест пройдет с 20:00 по московскому времени 3 июля до 20:00 6 июля.

Carnival Hunt представляет собой многопользовательский хоррор от первого лица, рассчитанный на шесть человек. Один участник берет на себя роль Карнавального Монстра, тогда как остальные становятся Кроликами, пытающимися выбраться из смертельно опасного парка развлечений. Главная особенность проекта — система заводных кукол. Каждый персонаж обладает ограниченным запасом энергии, который необходимо регулярно восполнять с помощью специальных ключей. Если завод закончится, герой потеряет возможность двигаться и станет легкой добычей.

Кроликам предстоит координировать действия, искать ключи и выполнять совместные задачи, избегая лишнего шума. При этом голосовой чат может сыграть как на руку, так и против команды, поскольку Монстр способен услышать разговоры и вычислить местоположение жертв.

За роль охотника выступает Карнавальный Монстр с уникальными способностями. Например, Монстр-Маг умеет становиться невидимым и мгновенно перемещаться между комнатами. Дополнительное напряжение создают многоуровневые локации с вертикальным дизайном, где преследования могут разворачиваться сразу на нескольких этажах.

Судя по описанию механик, Carnival Hunt делает ставку не только на классическую формулу асимметричного хоррора, но и на управление ресурсами, командное взаимодействие и постоянное психологическое давление, что может выгодно выделить игру среди конкурентов жанра.