Carnival Hunt выходит в ранний доступ: асимметричный многопользовательский хоррор получил дату выхода в Steam и трейлер

Carnival Hunt выходит в ранний доступ в Steam 23 июля. К выходу игры разработчики из Beer Night Studio подготовили свежий трейлер:

Carnival Hunt — это асимметричный многопользовательский хоррор от первого лица. Возьмите на себя роль одинокого, но смертельно опасного Карнавального Монстра или играйте в компании друзей за одного из Кроликов, отчаянно пытающихся сбежать.

Главная особенность игры в том, что все персонажи — заводные куклы, а это значит, что, когда завод закончится, кукла обездвижется!

Кролики могут заводить друг друга, но это очень опасно, ведь Карнавальный Монстр услышит звук поворачивающегося ключа. Смогут ли Кролики выжить, пока у Карнавального Монстра не закончится его завод?