Carnival Hunt вышла в раннем доступе

Сегодня в 18:00 МСК ассиметричный хоррор Carnival Hunt поступил в продажу в Steam по цене 769 руб. с учетом 10% скидки.

К выходу игры в ранний доступ разработчики подготовили новый трейлер:

Объединитесь в команду из пяти заводных кроликов, пытающихся выжить, или возьмите под контроль Карнавального Монстра и охотьтесь на них, прежде чем они смогут сбежать.

🎭 Ограниченная награда за запуск

Все, кто зайдёт в Carnival Hunt в течение первых трёх дней раннего доступа, получат ограниченную эпическую маску самозванца. После окончания трёхдневного периода запуска маска больше не будет доступна.

Монгольская команда Beer Night Studio поблагодарила игроков перед запуском игры:

Спасибо всем, кто поддерживал, тестировал, следил и делился Carnival Hunt на протяжении всей её разработки. Ваши отзывы и поддержка помогли нам достичь этого момента, и мы невероятно благодарны вам за то, что вы с нами.

Заходите на карнавал, защищайте свои ключи и выживайте в охоте!