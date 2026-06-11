Крутейший "обратный хоррор" Carrion получил рекордную скидку в 90% в Steam - игру отдают дешевле чашки кофе

В цифровом магазине Steam стартовала новая акция, в рамках которой хоррор Carrion от студии Phobia Game Studio и издательства Devolver Digital получил рекордную скидку 90%. Благодаря распродаже приобрести игру можно по самой низкой цене за всю историю проекта.

Carrion вышла в июле 2020 года и быстро завоевала популярность благодаря необычной концепции. В отличие от большинства представителей жанра, здесь игрокам предстоит взять под контроль не жертву, а самого монстра — аморфное существо неизвестного происхождения, вырвавшееся из секретной лаборатории.

По мере прохождения игрок открывает новые способности, становится сильнее и получает доступ к ранее недоступным зонам комплекса. Разработчики называют Carrion «обратным хоррором», поскольку главную угрозу для людей представляет сам игрок.

Проект был тепло принят аудиторией и до сих пор сохраняет рейтинг «Очень положительные» в Steam. Пользователи высоко оценили атмосферу, пиксельную графику, систему развития существа и оригинальный взгляд на жанр хоррора.

Несмотря на то что с момента релиза прошло почти шесть лет, Carrion продолжает привлекать новых игроков. Этому способствует как высокий пользовательский рейтинг, так и регулярное участие игры в крупных сезонных распродажах Steam. Кроме того, ранее разработчики выпустили бесплатное дополнение Greatest Time of Year, расширившее игровой опыт для поклонников проекта.

Текущая скидка в 90% является одним из самых выгодных предложений среди игр издательства Devolver Digital и позволяет познакомиться с одним из самых необычных инди-хорроров последних лет практически за символическую сумму.