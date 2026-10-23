Донести стекло и не переругаться - кооперативная Carry The Glass получила релизный трейлер

Казалось бы, что сложного в том, чтобы вдвоём перенести обычное окно? Но Carry The Glass превращает эту задачу в настоящее испытание дружбы. Разработчики представили релизный трейлер забавного кооперативного платформера, в котором одна ошибка может разрушить все старания.

Игрокам предстоит взять на себя роли двух неуклюжих строителей, которым поручили доставить огромное стекло через множество препятствий. Проблема в том, что окно очень хрупкое, а маршрут пролегает через платформы, ловушки и другие опасные участки.

Чтобы справиться с заданием, придётся постоянно общаться с напарником, согласовывать каждое движение и вместе решать головоломки. Один неверный шаг или слишком резкий рывок — и стекло разобьётся, заставив начинать заново.

Carry The Glass рассчитана на совместное прохождение вдвоём и предлагает красочные уровни с физическими испытаниями, где главным противником становится не столько окружение, сколько несогласованность действий самих игроков.