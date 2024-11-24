CarX Drift Racing 3 готовится к глобальному запуску на Android и iOS

Гоночная мобильная игра CarX Drift Racing 3 скоро доберётся и до Android — разработчики порадовали своих поклонников новым трейлером и датой релиза. Игра появится в Google Play уже 5 декабря 2024 года, и в этот же день iOS-версия станет доступна игрокам по всему миру, а не только в России, как сейчас.

В CarX Technologies не стали много рассказывать о новинке, но главное всё-таки отметили — в третьей части сохранилась фирменная реалистичная физика, так полюбившаяся миллионам игрокам. При этом разработчики не забыли подготовить кучу нового контента — от свежих локаций до расширенных возможностей по тюнингу и кастомизации автомобилей.